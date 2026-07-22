Παγκύπριες 2026: Βελτίωση σε Νέα Ελληνικά και Ιστορία, κάτω από τη βάση Μαθηματικά και Οικονομικά

Ανοδική πορεία κατέγραψαν φέτος οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αρκετά μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι ιδιαίτερα χαμηλοί μέσοι όροι. Μαθηματικά, Οικονομικά και Αρχαία Ελληνικά παρέμειναν κάτω από τη βάση, ενώ αισθητή βελτίωση σημειώθηκε κυρίως στην Ιστορία.

Στα Νέα Ελληνικά, όπου εξετάστηκε σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων, ο μέσος όρος ανήλθε στο 11,39, από 10,77 το 2025 και 11,21 το 2024. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στην Ιστορία, με τη μέση βαθμολογία να φτάνει το 12,05, έναντι 9,65 πέρσι και 9,23 το 2024.

Στον αντίποδα, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης παρέμειναν το μάθημα με μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις, παρά τη μικρή βελτίωση. Ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 7,43, από 7,04 το 2025 και 5,50 το 2024. Κάτω από τη βάση κινήθηκαν επίσης τα Οικονομικά, με μέσο όρο 8,75, τα Αρχαία Ελληνικά με 9,28 και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού με 8,90.

Στα θετικά καταγράφεται η επίδοση στη Χημεία, όπου ο μέσος όρος αυξήθηκε στο 12,12, καθώς και στη Λογιστική, που ανέβηκε στο 12,30. Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στη Βιολογία, με τον μέσο όρο να υποχωρεί στο 10,53, από 11,37 την προηγούμενη χρονιά.

Τις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες κατέγραψαν τα Γερμανικά με 17,18, η Πρακτική Δοκιμασία με 17,05, τα Ρωσικά με 16,97 και το Ελεύθερο–Προοπτικό Σχέδιο με 16,17. Στα Αγγλικά ο μέσος όρος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, στο 14,86, ενώ στα Γαλλικά υποχώρησε στο 15,20, από 15,90 το 2025.

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