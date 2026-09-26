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Ξεκαθαρίζει σήμερα για Τριμερή

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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Λίγο πριν οι δύο ηγέτες πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής από τη Νέα Υόρκη, ανοικτό παραμένει να διαφανεί αν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε όντως, έστω και την υστάτη και παρά την αρχική αρνητική τοποθέτησή του, να πραγματοποιήσει μαζί τους κοινή Τριμερή στη Νέα Υόρκη ή αν οι δηλώσεις του Προέδρου μετά τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ένα ακόμα επικοινωνιακό του τρικ

Καθώς η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ φτάνει στο τέλος της, παραμένει ανοικτό το ερώτημα κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες αναφορές του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για τριμερή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα πριν την αναχώρησή τους από τη Νέα Υόρκη ή θα επιστρέψουν τ...

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