Τέσσερις νέοι Αντιπρυτάνεις στο Πανεπιστήμιο Frederick - Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου γυναίκες Αντιπρυτάνεις

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει τη νέα σύνθεση της ακαδημαϊκής του ηγεσίας, μετά την εκλογή των τεσσάρων νέων Αντιπρυτάνεων για τετραετή θητεία, όπως αναδείχθηκαν μετά από σχετική εκλογική διαδικασία που διεξήχθη την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026.

· Καθηγήτρια Ρίτα Παναούρα: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

· Καθηγήτρια Νίκλεια Ετεοκλέους: Αντιπρύτανης Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

· Καθηγητής Χάρης Χαραλάμπους: Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

· Καθηγητής Ανδρέας Πουλλικκάς: Αντιπρύτανης Ανάπτυξης, Διεθνοποίησης και Στρατηγικών Συνεργασιών.

Σε μήνυμά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, συγχαίροντας τους νέους Αντιπρυτάνεις, ανέφερε: «Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους τέσσερις εκλεκτούς συναδέλφους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Προσβλέπω σε μια στενή και παραγωγική συνεργασία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, με γνώμονα τη συνεχή πρόοδο του Πανεπιστημίου μας. Η νέα ακαδημαϊκή ηγεσία καλείται να διασφαλίσει τη θεσμική αριστεία και την ποιότητα των σπουδών, να ηγηθεί του παιδαγωγικού εκσυγχρονισμού με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, να ενισχύσει την έρευνα και τις διδακτορικές σπουδές, καθώς και να διευρύνει τη διεθνή παρουσία και τις στρατηγικές μας συνεργασίες. Παράλληλα, με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη του Παραρτήματος Λεμεσού με νέες Σχολές και νέες εγκαταστάσεις, ένας εκ των Αντιπρυτάνεων θα αναλάβει την ακαδημαϊκή του ευθύνη, εγγυώμενος τη στρατηγική του εξέλιξη και ακαδημαϊκή συνοχή.»

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε, ακόμη, όσους συμμετείχαν ως ανθυποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία, αλλά και τους απερχόμενους Αντιπρυτάνεις, Καθηγητή Κώστα Κυριάκου και Καθηγητή Μιχάλη Κωμοδρόμο, «για το σπουδαίο, πολυδιάστατο και ανεκτίμητο έργο που προσέφεραν στο Πανεπιστήμιο μας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Σε δικό της μήνυμα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά τις νέες Αντιπρυτάνισσες και τους νέους Αντιπρυτάνεις και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Τα αποτελέσματα των εκλογών σηματοδοτούν και την πρώτη εκλογή γυναικών Αντιπρυτάννισων στην ιστορία του Πανεπιστημίου Frederick. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις, όπου λαμβάνονται θεσμικές αποφάσεις, καθώς συμβάλλουν με διαφορετικές εμπειρίες, οπτικές και προσεγγίσεις, εμπλουτίζοντας τον διάλογο και συμβάλλοντας στη λήψη πιο ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων».

Οι νέοι/ες Αντιπρυτάνεις

Η Καθ. Ρίτα Παναούρα είναι Καθηγήτρια Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, και εκλελεγμένο μέλος της Συγκλήτου από το 2007, μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, και μέλος επιτροπών της Συγκλήτου. Είναι συν-συντονίστρια του Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας, στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτο-ρύθμισης στη μάθηση των μαθηματικών από πλευράς μαθητών/τριών και στη διδασκαλία των μαθηματικών από πλευράς εκπαιδευτικών, η μεταγνώση και η αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση γενικά και ειδικότερα στη διδασκαλία μαθηματικών σε κλάδους μηχανικής, καθώς και η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση.

Η Καθ. Νίκλεια Ετεοκλέους διδάσκει Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξ Αποστάσεως Μάθησης και συντονίζει τις δράσεις του Κέντρου Καινοτομίας και Αριστείας στη Διδασκαλία (CIET). Μέσα από τους συγκεκριμένους ρόλους συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας, στην επαγγελματική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. Είναι συνιδρύτρια της Ακαδημίας Ρομποτικής, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Future Technology Lab, και συν-συντονίστρια του Διδακτορικού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών και της ΤΝ στην εκπαίδευση, στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδασκαλία και μάθηση, στην εξ αποστάσεως και μεικτή μάθηση, στις ψηφιακές παιδαγωγικές, στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών, στην εκπαιδευτική ρομποτική και τον προγραμματισμό, στις ψηφιακές δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση.

O Καθ. Χάρης Χαραλάμπους είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, και διδάσκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Είναι επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας Ιονόσφαιρας και Διαστημικού Καιρού του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο της οποίας έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα και έχει αναπτύξει συνεργασίες με πέραν των 50 πανεπιστημίων Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων και Δημόσιων φορέων. Έχει συντονίσει 20 ερευνητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μόνο κατά το 2025, η Ερευνητική του Μονάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση πέραν των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έξι νέων έργων έρευνας και καινοτομίας.

Ο Καθ. Ανδρέας Πουλλικκάς είναι Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέματα ενεργειακής στρατηγικής και έρευνας, με έμφαση τη βελτιστοποίηση αειφόρων ενεργειακών συστημάτων. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο µε τους 2% κορυφαίους επιστήμονες και στον κατάλογο των 100000 κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως που έχει δημοσιοποιηθεί από το Stanford University. Διετέλεσε για σειρά ετών Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής της Κύπρου. Έχει συγγράψει πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και βιβλία με θέματα ενεργειακής πολιτικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών. Παράλληλα, είναι συντάκτης και μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας H2Zero του Πανεπιστημίου, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την παραγωγή και χρήση υδρογόνου, και στην προώθηση τεχνολογιών μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.