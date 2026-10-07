Με πέντε υποψηφίους, 486 εκλέκτορες και μία εκλογική διαδικασία που δεν αφήνει περιθώριο για δεύτερο γύρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκλέγει σήμερ...
Η ώρα της κάλπης για την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου
486 εκλέκτορες αποφασίζουν σήμερα για πρύτανη και τις δύο θέσεις αντιπρυτάνεων
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