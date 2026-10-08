Καλούνται να συντηρούν σχολεία με... ψίχουλα - Οι σχολικές εφορείες μετρούν ελλείψεις, υποστελέχωση και έργα που περιμένουν για χρόνια

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αγλαντζιάς. Για 17 σχολεία, όπως αναφέρθηκε, διατέθηκε ποσό περίπου 30.000 ευρώ, την ώρα που μόνο οι ανάγκες του 6ου Δημοτικού υπολογίζονται γύρω στις 60.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, το ποσό που καλείται να μοιραστεί σε 17 σχολικές μονάδες δεν επαρκεί ούτε για να καλύψει τις ανάγκες μίας. Παρόμοια είναι η εικόνα σε Λατσιά και Γέρι. Η σχολική εφορεία καλείται με περίπου 430.000 ευρώ να καλύψει την προληπτική συντήρηση 16 σχολείων. Ως ενδεικτικό παράδειγμα τέθηκε μεγάλο λύκειο με περίπου 650 μαθητές και άλλους 200 εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπάρχει τεχνικός που να ασχολείται αποκλειστικά με τις ανάγκες του σχολείου. Το περιορισμένο τεχνικό προσωπικό της εφορείας καλείται να καλύψει συνολικά όλες τις μονάδες της περιοχής, με την ίδια την εφορεία να υπογραμμίζει ότι η προληπτική συντήρηση είναι αυτή που μπορεί να προλάβει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

Στη Λάρνακα τέθηκαν ζητήματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και η ανάγκη προσφυγής ακόμη και σε εξωτερικούς συμβούλους για την κάλυψη υποχρεώσεων. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε έργο που εκκρεμεί εδώ και χρόνια και το κόστος του οποίου εκτιμάται γύρω στα 4,5 με 5 εκατ. ευρώ. Εκπρόσωποι σχολικών εφορειών Λεμεσού και Αμμοχώστου, έθεσαν επίσης ζητήματα υποστελέχωσης, περιορισμένων κονδυλίων, αυξημένων υποχρεώσεων συντήρησης και δυσκολίας κάλυψης των αναγκών των σχολικών μονάδων. Οι ίδιες οι εφορείες υπέδειξαν ότι το πρόβλημα επιβαρύνεται από νέες και αυξημένες υποχρεώσεις που συνδέονται με πιστοποιητικά καταλληλότητας, ηλεκτρολογικούς ελέγχους, θέματα ασφάλειας και τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν την εγκατάσταση κλιματιστικών. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, χωρίς όμως να αυξάνονται στον ίδιο βαθμό οι διαθέσιμοι πόροι και το προσωπικό.

Στα ίδια λεφτά με το 2011

Η εικόνα αποτυπώθηκε και μέσα από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε, το 2011 ανερχόταν περίπου στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 53.6 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής. Για σειρά ετών, μάλιστα, ο προϋπολογισμός είχε περιοριστεί μεταξύ 22 και 28 εκατ. ευρώ, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, επέτρεπε ουσιαστικά μόνο τις απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας υποδείχθηκε ότι οι αναβαθμίσεις προχωρούν εντός των διαθέσιμων δημοσιονομικών ορίων, με προτεραιότητα στα ζητήματα ασφάλειας. Παράλληλα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αντιμετωπίζουν σοβαρή υποστελέχωση, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, χρειάζονται τουλάχιστον περίπου 60 άτομα, ενώ σήμερα διαθέτουν γύρω στα 30.

Γήπεδα-χωράφια

Οι βουλευτές, από την πλευρά τους, μετέφεραν εικόνες από σχολεία όπου τα προβλήματα είναι πλέον ορατά στην καθημερινότητα, γήπεδα που θυμίζουν χωράφια, σχολικές μονάδες χωρίς ράμπες και ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μετακινούνται τμήματα στο ισόγειο για να μπορούν να φοιτούν μαθητές με αναπηρία. Το αίτημα που τέθηκε ήταν να μη μείνει η συζήτηση άλλη μία φορά στις διαπιστώσεις, αλλά να συνοδευτεί από περισσότερους πόρους, ενίσχυση του προσωπικού και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.