Κληθείσα να τοποθετηθεί για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας και για το αν το Υπουργείο έχει παρέχει στήριξη στο σχολείο της, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως είναι «ένα τραγικό περιστατικό, εκφράζω ξανά και από δω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια. Είναι ένα συμβάν το οποίο μας έχει ταρακουνήσει όλους».

«Παρόλο που το θέμα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας δεν συμμετέχει καθόλου στη διοργάνωση τέτοιων εκδρομών, ούτε το σχολείο, ούτε οι σύνδεσμοι γονέων είναι μόνα τους τα παιδιά που τα οργανώνουν», επανέλαβε.

«Άμεσα στείλαμε ομάδα ψυχολόγων και για τους συμμαθητές της μαθήτριας αλλά και για το σχολείο ευρύτερα γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο θα έχει επηρεαστεί. Θα παραμείνουμε στη διάθεση και του σχολείου αλλά και της οικογένειας, εάν χρειαστεί, σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους», πρόσθεσε.

Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι έχει τεθεί το θέμα προς συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή.

«Προλάβαμε να βάλουμε μία προσύσκεψη να το δούμε και εμείς εσωτερικά. Είμαστε κάθετοι, χωρίς επίβλεψη, τα παιδιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ