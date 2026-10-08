Αθηνά Μιχαηλίδου: «Υπερβολική» η αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων για τους διορισμούς

Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη το πρωί, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Είπε ότι το Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε διάλογο με τις οργανώσεις και εξέφρασε έκπληξη για την απόφαση λήψης μέτρων, υπενθυμίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες είχαν αποφασιστεί πριν κατατεθεί η τελική πρόταση.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η διαφωνία αφορά τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, τον οποίο χαρακτήρισε ουσιαστικό ζήτημα, καθώς συνδέεται με την ποιότητα της εκπαίδευσης και όχι μόνο με συνδικαλιστικά ή διοικητικά θέματα.

Η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων έχει αποφασιστεί νομοθετικά από το 2015, ανέφερε, και από το 2027 θα πρέπει να διορίζονται μόνο όσοι έχουν περάσει την εξέταση. Κατά τη μεταβατική περίοδο, διάρκειας περίπου μίας δεκαετίας, δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις τόσο σε σχέση με την εξέταση όσο και με τους εργαζομένους που προσδοκούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Η πρόταση, είπε, αποσκοπεί στη διόρθωσή τους, ώστε το 2027 να υπάρχουν εκπαιδευτικοί προς διορισμό και να επιλεγούν οι καλύτεροι για τα παιδιά.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, βασικό αίτημα των οργανώσεων ήταν να διασφαλιστεί ότι τα μέλη τους δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται κλειστό μητρώο, στο οποίο θα εντάσσονται, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες. Θα έχουν δικαίωμα διορισμού μέσω κατανομής 50% από το μητρώο και 50% από τον κατάλογο διορισίμων που έχουν περάσει την εξέταση, καθώς και δυνατότητα μονιμοποίησης μέσω της εξέτασης.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η εξέταση δεν θα γίνει ευκολότερη ή διαφορετική, ώστε να μην αδικηθεί κανείς. Το αίτημα που δεν ικανοποιείται είναι η αυτόματη μονιμοποίηση, την οποία, όπως είπε, δεν προβλέπει γενικά το δημόσιο στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι το μητρώο θα παραμείνει ανοικτό και οι εκπαιδευτικοί δεν θα απομακρύνονται από το επάγγελμα, ανάλογα με τις ανάγκες, μέχρι να γίνουν αορίστου χρόνου ή, όπως είπε, «το πιο υγιές», να μονιμοποιηθούν.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αναμένονται προτάσεις μέχρι την επόμενη Τετάρτη και πως στη συνέχεια το θέμα θα συνεχίσει να συζητείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή. Κάλεσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εξηγήσουν την αντίδρασή τους, δεδομένου ότι, κατά την ίδια, η πρόταση ικανοποιεί τη μεγάλη πλειονότητα των αιτημάτων τους.

Πρόγευμα για μαθητές αθλητικών σχολείων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή ενεργειακού και υγιεινού προγεύματος σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των αθλητικών γυμνασίων και λυκείων παγκύπρια, μετά την πρωινή προπόνησή τους, η οποία πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα.

Η Υπουργός χαρακτήρισε το μέτρο ουσιαστική στήριξη για παιδιά με υψηλές επιδόσεις και εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων, που καλούνται να ανταποκρίνονται τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις αθλητικές τους υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε, η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στην υγεία, την ευεξία και την αθλητική ανάπτυξή τους.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά, με ετήσια δαπάνη €250.000, και θα καλύπτει όλους τους μαθητές των αθλητικών γυμνασίων και λυκείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ