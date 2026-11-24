Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν προσαρμογές της κυβερνητικής πρότασης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, με έμφαση στο ειδικό μητρώο που προβλέπεται για εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία. Ωστόσο, η υπουργός επανέλαβε ότι για τον μόνιμο διορισμό απαιτούνται εξετάσεις, επικαλούμενη συνταγματικούς περιορισμούς. Οι οργανώσεις, από την πλευρά τους, θεωρούν ότι η πρόταση δεν κατοχυρώνει επαρκώς την προοπτική μονιμοποίησης των ανθρώπων που ήδη στελεχώνουν τα δημόσια σχολεία. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της εργασίας τους αλλά και το κατά πόσο η προϋπηρεσία που έχουν ήδη αποκτήσει θα τους εξασφαλίζει μια ουσιαστική προοπτική μόνιμου διορισμού.

Το επόμενο βήμα που επιδιώκουν είναι συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Το αίτημα έχει επαναληφθεί και οι οργανώσεις προσδοκούν ότι θα υπάρξει ανταπόκριση εντός της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο ραντεβού. Η προσφυγή στο Προεδρικό αντανακλά την επιμονή τους ότι η διαφωνία δεν μπορεί να περιοριστεί σε τεχνικές διορθώσεις του νομοσχεδίου. Εκτιμούν ότι απαιτείται πλέον πολιτική παρέμβαση, καθώς οι μέχρι τώρα επαφές με το υπουργείο δεν έχουν οδηγήσει σε κοινά αποδεκτή λύση.

Ποιοι μένουν εκτός;

Ταυτόχρονα, απομένει να αποσαφηνιστεί και η πραγματική εμβέλεια των προτεινόμενων μεταβατικών ρυθμίσεων. Θα ακολουθήσουν χωριστές συναντήσεις των οργανώσεων με τους διευθυντές των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ώστε να εξεταστούν επιμέρους πρόνοιες και αριθμητικά δεδομένα για όσους επηρεάζονται. Πρόκειται για κρίσιμη εκκρεμότητα καθώς άλλο να προβλέπεται ένα ειδικό μητρώο και άλλο να είναι σαφές πόσοι εργαζόμενοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης αλλά και τι δυνατότητες απασχόλησης θα έχουν στη συνέχεια. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που εργάστηκαν με διαφορετικά καθεστώτα, όπως συμβάσεις και αντικαταστάσεις, καθώς ο τρόπος υπολογισμού της υπηρεσίας τους ενδέχεται να καθορίσει την ένταξή τους στο μητρώο.

Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων δεν έχει αποσυρθεί. Τα συλλογικά όργανα των τριών οργανώσεων έχουν εξουσιοδοτήσει τις ηγεσίες τους να λάβουν μέτρα, εφόσον δεν προκύψει ουσιαστική πρόοδος. Η χθεσινή παρουσία τους στο τραπέζι του διαλόγου δεν σημαίνει, επομένως, αποδοχή της πρότασης.

Από πλευράς υπουργείου, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο, με στόχο την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου. Έτσι, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία επιμέρους ρυθμίσεων, η κεντρική διαφωνία παραμένει άλυτη και ο χρόνος για σύγκλιση περιορίζεται.