Το ΤΑΕ Μόρφου, με τη συνδρομή του ΤΑΕ Λεμεσού, συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις και να αξιολογεί τα τεκμήρια που παρέλαβε από το δωμάτιο. Μεταξύ των προσώπων που έδωσαν κατάθεση είναι ανήλικες που βρίσκονταν με τη 17χρονη στην Κακοπετριά. Οι ανακριτές εξετάζουν τις κινήσεις της τις ώρες πριν επιστρέψει στο ξενοδοχείο, καθώς και τους χώρους στους οποίους βρέθηκε, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, και καφετέρια της περιοχής.

Σε χθεσινές της δηλώσεις, η διευθύντρια του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα, Βαλεντίνα Σαλτέ-Δημητριάδου, ανέφερε ότι είχε στείλει τρία μηνύματα στους γονείς για την εκδρομή στην Κακοπετριά. Με το πρώτο, στις 11 Νοεμβρίου, τούς ενημέρωσε ότι η εξόρμηση ήταν πρωτοβουλία του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και γινόταν χωρίς τη συμμετοχή του σχολείου. Την παραμονή της αναχώρησης διευκρίνισε ότι οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να φέρουν αποσκευές στο σχολείο ούτε να πάρουν άδεια εξόδου για να συμμετάσχουν στην εκδρομή.

9 ψυχολόγοι στο Σχολείο

Σε ειδικό καθεστώς λειτουργεί από χθες το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα στα Κάτω Πολεμίδια, στο οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο διαχείρισης του πένθους βάσει πρωτοκόλλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εννέα ψυχολόγοι έχουν αναλάβει τη στήριξη των μαθητών και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στον χειρισμό των ζητημάτων που προκύπτουν στην τάξη. Το σχέδιο επανεξετάζεται καθημερινά, θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση έως την Παρασκευή και στη συνέχεια θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι μαθητές συναντούν τους ειδικούς ατομικά ή σε ομάδες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους στενούς φίλους της Κυριακής, στα παιδιά του τμήματός της και σε μαθητές που έχουν περάσει ή αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες. Το σχολείο επιδιώκει να μιλήσει και με τους περίπου 100 μαθητές που απουσίασαν τη Δευτέρα, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τους γονείς για να διαπιστώσει εάν χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη.

Το σχέδιο καλύπτει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Στην εξόρμηση συμμετείχαν περίπου 85 μαθητές του λυκείου, σχεδόν οι μισοί από την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου. Ιδιαίτερα δύσκολη για το σχολείο είναι η σημερινή ημέρα της κηδείας. Στο λύκειο θα διαμορφωθεί χώρος όπου οι μαθητές θα μπορούν να αφήσουν λουλούδια και να γράψουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων. Η κηδεία θα τελεστεί στις 15:00 από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια. Η οικογένεια έχει ζητήσει από όσους παραστούν να φορούν λευκά.

Γονείς ζητούν πλαίσιο για τις εκδρομές

Δύο γονείς μαθητών του λυκείου, που μίλησαν στον «Π», ανέφεραν ότι ενημέρωσαν οι ίδιοι τα παιδιά τους για τον θάνατο της Κυριακής, ακόμη και όσα δεν είχαν πάει στην εκδρομή. Εκφράζουν θυμό για τα ανυπόστατα σενάρια που κυκλοφορούν και λύπη επειδή τα παιδιά τους διαβάζουν τέτοιους ισχυρισμούς ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια. Έκκληση να σταματήσει η διασπορά φημών απηύθυνε και η Διεύθυνση του σχολείου.

Οι δύο γονείς λένε ότι εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, παρά την ανησυχία τους. Θεωρούν φυσιολογικό οι έφηβοι να θέλουν να βγαίνουν και να περνούν χρόνο με τους φίλους τους και ζητούν από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να καθορίσουν κανόνες για τις ανεπίσημες εκδρομές, ώστε να προστατεύονται όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν. Όπως τονίζουν, η ευθύνη για την ασφάλεια αυτών των εξορμήσεων δεν μπορεί να βαραίνει αποκλειστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους.