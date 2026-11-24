Ο θάνατος της 17χρονης μαθήτριας, το περασμένο Σάββατο, επανέφερε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη συζήτηση για τις συγκεκριμένες εκδρομές. Η τραγωδία, τα αίτια της οποίας διερευνώνται, δεν συνδέεται με τα περιστατικά παραβατικότητας που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Άνοιξε, ωστόσο, εκ νέου τη συζήτηση για μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται εκτός του επίσημου σχολικού πλαισίου, με τους αρμοδίους να καλούνται για ακόμη μία φορά να εξετάσουν ζητήματα εποπτείας και ασφάλειας.

Από την κάνναβη στα μαχαίρια

Τον Δεκέμβριο του 2017, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων σε μαθητές που έφταναν στην Κακοπετριά, συνελήφθη 17χρονος στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περίπου 14 γραμμάρια κάνναβης, συσκευασμένα σε τρία σακουλάκια, δύο σπαστήρες και ένας σουγιάς. Ο ανήλικος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2018, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη δύο μαθητών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν ναρκωτικά. Την ίδια περίοδο, ο τότε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Κυριάκος Νικηφόρου, αποκάλυπτε ότι είχαν κατασχεθεί μαχαίρια από άλλους δέκα μαθητές.

Τα περιστατικά οδήγησαν σε αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, με τη συμμετοχή ακόμη και της ΜΜΑΔ. Λεωφορεία που μετέφεραν μαθητές συνοδεύονταν από αστυνομικούς, ενώ πραγματοποιούνταν έλεγχοι κατά την άφιξή τους στην κοινότητα.

Μέθη και συμπλοκές

Τον Νοέμβριο του 2017, μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, η κατάσταση της ανήλικης είχε προκαλέσει ανησυχία, με αποτέλεσμα να παραμείνει για περίπου ένα εικοσιτετράωρο στο νοσοκομείο.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, τρεις 17χρονες μαθήτριες από τη Λεμεσό ενεπλάκησαν σε συμπλοκή στην Κακοπετριά. Η μία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κυπερούντας, όπου κρατήθηκε προληπτικά για νοσηλεία.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν και το 2021, όταν, κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο των εκδρομών, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της Κακοπετριάς διαμαρτύρονταν επανειλημμένα για βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και υποστατικά, καθώς και οχληρία μέχρι τις πρωινές ώρες. Το 2022 καταγράφηκαν περιστατικά ρίψης πυροτεχνημάτων κατά την άφιξη μαθητών, βανδαλισμοί σε περιουσίες, ραντεβού μαθητών από διαφορετικά σχολεία προκειμένου να παίξουν ξύλο μεταξύ τους, ενώ παρόμοια περιστατικά υπήρξαν και τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Μια «ολόκληρη βιομηχανία»

Σήμερα, οι οργανωμένοι γονείς επανέρχονται ζητώντας την κατάργηση των άτυπων εκδρομών. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε την κατάσταση ανεξέλεγκτη, περιγράφοντας τη διοργάνωσή τους ως «ολόκληρη βιομηχανία».

Όπως εξήγησε, ενώ αρχικά συμμετείχαν λίγα σχολεία από τη Λευκωσία, πλέον οι εκδρομές έχουν επεκταθεί σε σχολεία και άλλων επαρχιών. Παράλληλα, κατήγγειλε προβλήματα στις διαδικασίες κράτησης καταλυμάτων, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γονείς πραγματοποιούν κρατήσεις για λογαριασμό μαθητών, ενώ αλλού ανήλικοι διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, ακόμη και ανά 10 ή 20 άτομα.

Ο κ. Κωνσταντίνου προχώρησε επίσης σε σοβαρές καταγγελίες για επιτήδειους που, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία εκατοντάδων ασυνόδευτων μαθητών, τους προσεγγίζουν και τους προμηθεύουν με ουσίες και αλκοόλ. Έθεσε, παράλληλα, ζήτημα οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τη διοργάνωση των εκδρομών.

Οι οργανωμένοι γονείς ζητούν παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων, επιμένοντας ότι κανένας ανήλικος δεν πρέπει να συμμετέχει χωρίς συνοδεία. Διαφορετική προσέγγιση εκφράζουν οι ξενοδόχοι, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης των εκδρομών, με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ξενοδόχων Ορεινών Θερέτρων του ΠΑΣΥΞΕ, Ανδρέας Μαντάλας, υποστηρίζει ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν δέχονται κρατήσεις χωρίς γονική συγκατάθεση, ζητώντας θεσμοθέτηση και συνοδεία από γονείς.

Σύσκεψη στο ΥΠΑΝ

Το ζήτημα της εποπτείας αναδεικνύεται και μέσα από τις ενέργειες της Διεύθυνσης του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα. Η διευθύντρια, Βαλεντίνα Σάλτε, αποκάλυψε ότι απέστειλε τρία μηνύματα προς τους γονείς, διευκρινίζοντας πως η εκδρομή δεν διοργανωνόταν από το σχολείο και ότι η ευθύνη για τη συμμετοχή των παιδιών ανήκε στους ίδιους. Η ίδια απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η διασπορά ανυπόστατων φημών για τη 17χρονη, περιγράφοντας ένα εξαιρετικό παιδί που αγαπούσαν οι εκπαιδευτικοί του.

Στο μεταξύ, η συζήτηση για το μέλλον των μη θεσμοθετημένων μαθητικών εκδρομών μεταφέρεται πλέον και σε θεσμικό επίπεδο. Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προειδοποίησε για τους κινδύνους των εκδρομών χωρίς επίβλεψη, ξεκαθαρίζοντας ότι το υπουργείο και τα σχολεία δεν εμπλέκονται στη διοργάνωσή τους. Για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τους οργανωμένους γονείς και τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και τη Βουλή.