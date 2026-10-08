Ζητούν παρέμβαση από τον Πρόεδρο οι εκπαιδευτικοί

Τόσο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όσο και το Υπουργείο Παιδείας έχουν χαράξει πλέον τις δικές τους «κόκκινες γραμμές». ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αντιτίθενται ακόμη και στο ενδεχόμενο εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο να χρειαστεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Το ΥΠΑΝ δεν συμμερίζεται αυτή τη θέση και, αφού το χάσμα με την Αθηνά Μιχαηλίδου παραμένει, οι οργανώσεις κτυπούν πλέον την πόρτα του πολιτικού της προϊσταμένου, ζητώντας παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Επιβάλλεται» η κινητοποίηση

Το στίγμα της σημερινής κινητοποίησης έδωσε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, η οποία μετά τη νέα συνάντηση των τριών οργανώσεων ανέφερε ότι «όχι μόνο δεν ακυρώνεται, αλλά επιβάλλεται η κινητοποίηση». Όπως εξήγησε, η επιλογή του Προεδρικού συνδέεται ακριβώς με την πρόθεση των οργανώσεων να ζητήσουν πλέον παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε, όπως υποστηρίζουν, να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που εντοπίζονται στην επικαιροποιημένη πρόταση.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν ότι η πρόταση του ΥΠΑΝ δεν απαντά στις ανησυχίες εκπαιδευτικών που υπηρετούν εδώ και χρόνια στο δημόσιο σχολείο και εκφράζουν επιφυλάξεις για το κλειστό μητρώο, θεωρώντας ότι δεν προσφέρει σαφή προοπτική μονιμοποίησης. Θέτουν επίσης ζητήματα για αντικαταστάτες, συμβασιούχους και αορίστου χρόνου, ενώ υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές δεν πρέπει να δημιουργήσουν νέες στρεβλώσεις στην προσπάθεια διόρθωσης των υφιστάμενων. Ιδιαίτερη ένσταση διατυπώνουν για το γεγονός ότι η μονιμοποίηση εξακολουθεί να περνά μέσα από τον κατάλογο διορισίμων και τις εξετάσεις κατάταξης. Παράλληλα, θεωρούν ότι οι πρόνοιες για το κλειστό μητρώο δεν καλύπτουν με τον ίδιο τρόπο όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που έχουν ήδη υπηρετήσει.

«Δίκαιη η προτασή μας» απαντά το ΥΠΑΝ

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Αθηνά Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι στις οργανώσεις δόθηκε μία εβδομάδα για να τοποθετηθούν γραπτώς επί της επικαιροποιημένης πρότασης και σημείωσε ότι το ΥΠΑΝ αναμένει τις απαντήσεις τους πριν από τα επόμενα βήματα. Η υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση δίκαιη και ισορροπημένη, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει υπόψη τόσο όσους έχουν ήδη προϋπηρεσία, όσο και όσους έχουν περάσει τις εξετάσεις. «Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί απορρίπτουν και την επικαιροποιημένη πρόταση», ανέφερε, επιμένοντας ότι για το Υπουργείο δεν υπάρχει αδιέξοδο αλλά διαδικασία διαβούλευσης.