Έξω από το Προεδρικό οι εκπαιδευτικοί - Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη για τις μονιμοποιήσεις (εικόνες + βίντεο)

Οι τρεις οργανώσεις είχαν ξεκαθαρίσει τις προηγούμενες ημέρες ότι η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δεν μεταβάλλει τη στάση τους, με βασικό σημείο τριβής την προοπτική μονιμοποίησης εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν μέσω της διαδικασίας των εξετάσεων.

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ετοίμασαν υπόμνημα με αποδέκτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσα από το οποίο ζητούν την άμεση κατάθεση, όπως αναφέρουν, «δίκαιης και ολοκληρωμένης πρότασης» για το Σύστημα Διορισμών.

Τι ζητούν από τον ΠτΔ

Στο κείμενο εκφράζουν έντονη δυσφορία για τις καθυστερήσεις που, κατά την άποψή τους, έχουν παρατείνει την αβεβαιότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών και προειδοποιούν παράλληλα για κινδύνους στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων μετά το 2027.

Στο κείμενο εκφράζουν έντονη δυσφορία για τις καθυστερήσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, παρατείνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων από το 2027 και έπειτα.

Οι οργανώσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα», αλλά άνθρωποι που εργάστηκαν για χρόνια στα δημόσια σχολεία, απέκτησαν εμπειρία και συνέβαλαν στη λειτουργία τους.

Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνη στην Πολιτεία για τις στρεβλώσεις που, όπως αναφέρουν, δημιουργήθηκαν από τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας. Υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα ήταν εμφανή ήδη από τις πρώτες εξετάσεις του 2017, καταλογίζοντας διαχρονική αδράνεια και έλλειψη βούλησης για έγκαιρες διορθώσεις.

Η βασικότερη απαίτηση αφορά όσους έχουν ήδη προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ζητούν να διασφαλιστούν οι αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης και οι αντικαταστάτες, με προοπτική μονιμοποίησης στη βάση της ήδη αποδεδειγμένης υπηρεσίας τους και χωρίς αυτή να εξαρτάται από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Ζητούν ακόμη διόρθωση των στρεβλώσεων του συστήματος εξετάσεων, ώστε να μην αδικηθούν όσοι έχουν ήδη παρακαθήσει σε αυτές, αλλά και ουσιαστικότερη διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου σε περίπτωση πλεονασμού.

Παράλληλα, θέτουν ως προϋπόθεση οι αλλαγές να μην επηρεάσουν την ομαλή στελέχωση των δημόσιων σχολείων και υποστηρίζουν ότι η νέα φιλοσοφία του συστήματος πρέπει να αναγνωρίζει τόσο την υπηρεσία και την εμπειρία των εκπαιδευτικών όσο και τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Κλείνοντας το υπόμνημα, οι τρεις οργανώσεις καλούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παρέμβει, ώστε, όπως αναφέρουν, να κατατεθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση κυβερνητική πρόταση που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις τους και να μην αδικεί κανέναν εκπαιδευτικό.

«Υπερβολική η αντίδραση τους» απαντά η ΥΠΑΝ

Λίγες ώρες πριν από την κινητοποίηση, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου χαρακτήρισε «υπερβολική» την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων τους ικανοποιείται μέσα από την επικαιροποιημένη πρόταση. Όπως ανέφερε, το κλειστό μητρώο διασφαλίζει τη συνέχιση της απασχόλησης για αορίστου χρόνου, συμβασιούχους και αντικαταστάτες, ενώ παραμένει μόνο το ζήτημα της αυτόματης μονιμοποίησης, το οποίο, όπως είπε, το Υπουργείο δεν μπορεί να αποδεχθεί. Πρόσθεσε ότι το ΥΠΑΝ αναμένει τις γραπτές θέσεις των οργανώσεων μέχρι την επόμενη Τετάρτη, πριν η πρόταση οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή.