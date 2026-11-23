Ο εκπαιδευτικός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς Φίλιππος Ηλιάδης αναφέρθηκε στην πορεία του Κέντρου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του άρχισε το 2019. «Το Κέντρο ξεκίνησε στις αρχές του 2019 και έπρεπε ουσιαστικά να χτίσουμε τα πάντα από την αρχή, τα προγράμματα, τις συνεργασίες, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια αυτή, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η λειτουργία του Κέντρου συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας. Η πορεία που ακολούθησε αποτυπώνεται σήμερα και στους αριθμούς. Η συμμετοχή σχολείων και μαθητών αυξάνεται συνεχώς, με το Κέντρο να υποδέχεται πλέον περίπου 5.000 έως 6.000 μαθητές κάθε χρόνο.

Διαμονή

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Κέντρο είναι προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αγγίζοντας πενθήμερη διαμονή. Η δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών για περισσότερες ημέρες διευκολύνει σημαντικά τη συμμετοχή σχολείων από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Τα μονοήμερα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε σχολεία της επαρχίας Πάφου, ωστόσο στις πολυήμερες δράσεις η γεωγραφική απόσταση παύει ουσιαστικά να αποτελεί εμπόδιο. «Δεχόμαστε μαθητές από όλη την Κύπρο. Η ύπαρξη διανυκτερεύσεων κάνει την απόσταση ουσιαστικά αμελητέο παράγοντα», σημείωσε ο κ. Ηλιάδης. Όπως ανέφερε ο εκπαιδευτικός Χρίστος Παπαχαραλάμπους, ένας από τους τέσσερις εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας, σε μονοήμερα προγράμματα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέχρι 75 άτομα, ενώ στις πολυήμερες δράσεις με διανυκτέρευση η δυνατότητα ανέρχεται μέχρι τα 48 άτομα. Η αυξανόμενη ζήτηση, ωστόσο, έχει δημιουργήσει και λίστες αναμονής, καθώς το Κέντρο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει όλους όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Για όλες τις ηλικίες

Τα προγράμματα στη Δημοτική Εκπαίδευση διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα, ενώ στη Μέση εφαρμόζονται ενιαία προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν πιο σύνθετες δραστηριότητες. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Κέντρου είναι η συνεχής ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού. Ο κ. Ηλιάδης έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις θεματικές που αφορούν το δάσος. «Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σε παιδιά που επιστρέφουν ξανά στο Κέντρο. Για να αναβαθμίζονται οι ασκήσεις πεδίου, προστίθενται νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεταβάλλεται το περιεχόμενο των δράσεων». Ανάμεσα στις βασικές θεματικές ενότητες βρίσκεται το δάσος και οι πυρκαγιές, με το δάσος να αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες ενότητες των προγραμμάτων. Εξίσου δημοφιλής είναι η θεματική του νερού. Οι μαθητές μελετούν πηγές νερού, συστήματα φιλτραρίσματος, οικοσυστήματα ποταμών και ζητήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται ακόμη η μελέτη φυτών και ζώων της περιοχής, η παρατήρηση ειδών και μια σειρά δραστηριοτήτων πεδίου. Στο πλαίσιο της θεματικής για την πανίδα, πραγματοποιούνται επισκέψεις στον Σταυρό της Ψώκας, με ιδιαίτερη έμφαση στο αγρινό και στην προστασία του. Για τη σημασία της επαφής των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον μίλησε και η εκπαιδευτικός Νικολέτα Πάππου. Όπως ανέφερε, μία από τις σημαντικότερες προσφορές του Κέντρου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να βρεθούν σε ένα πραγματικό «πράσινο σχολείο» και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μέσα στη φύση.

«Η τάξη μας είναι το πεδίο»

Στην καρδιά της φιλοσοφίας του κέντρου βρίσκεται η βιωματική μάθηση. Όπως εξήγησε ο Φίλιππος Ηλιάδης, στόχος της παιδαγωγικής ομάδας είναι οι μαθητές να απομακρύνονται από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και να αποκτούν γνώση μέσα από την άμεση εμπειρία. «Η τάξη μας είναι το πεδίο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευτικός βιολόγος Ανδρέας Ναθαήλ στάθηκε στη σημασία του Κέντρου ως ενός χώρου που φιλοδοξεί να βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης». Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να προσφέρεται στα παιδιά ένα φιλικό και ποιοτικό περιβάλλον μάθησης, με κατάλληλες εγκαταστάσεις και άμεση πρόσβαση στην ύπαιθρο. Η φιλοσοφία του Κέντρου, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζεται στη δημιουργία συνθηκών μέσα στις οποίες τα παιδιά μπορούν να βιώσουν την καθημερινότητα κοντά στη φύση και να αποκτήσουν εμπειρίες που δεν προσφέρει η συμβατική σχολική αίθουσα. Ο κ. Ναθαήλ σημείωσε ότι κάθε σχολείο που επισκέπτεται το Κέντρο δικαιούται επιχορήγηση, είτε συμμετέχει σε μονοήμερο είτε σε πολυήμερο πρόγραμμα. Ο ίδιος σημείωσε ότι η παιδαγωγική ομάδα αισθάνεται πλήρως καλυμμένη σε επίπεδο υποστήριξης, υπογραμμίζοντας παράλληλα και την ουσιαστική συμβολή της τοπικής κοινότητας.

Στόχος οι εμπειρίες

Όπως εξηγούν οι εκπαιδευτικοί, στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες. Η αξία αυτής της προσέγγισης αποτυπώνεται και στις εμπειρίες των σχολείων που επισκέπτονται το Κέντρο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την εκπαιδευτική επίσκεψη ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Αγίου Λαζάρου Α’ Λάρνακας, Τιμόθεος Ευθυμίου, ο οποίος είπε πως για αρκετά από τα παιδιά η επίσκεψη είχε έναν επιπλέον χαρακτήρα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που έμεναν μακριά από τους γονείς τους. Τα μαθήματα στη φύση κέντρισαν ιδιαίτερα την προσοχή τους, ενώ οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για θέματα αειφορίας και προστασίας του δάσους. Ο κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στον υδατοφράκτη της Κανναβιού, στις περιηγήσεις στο δάσος και στις επισκέψεις σε εκδρομικούς χώρους. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον με τρόπο άμεσο και παραστατικό. Για τη δική της εμπειρία μίλησε και η μαθήτρια της Στ’ τάξης του Δημοτικού, Αλεξάνδρα Βάκου, η οποία χαρακτήρισε την επίσκεψη ζωντανή απόδειξη της φιλοσοφίας που διέπει το Κέντρο και είπε πως μέσα από τις δραστηριότητες απέκτησαν καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενημέρωση που έλαβαν για το κρασί αλλά και στην επίσκεψή τους σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της Πάφου.