«Είμαστε άνθρωποι, όχι αριθμοί»: Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στο Προεδρικό – Η αναφορά στην απεργία πριν από 63 χρόνια (βίντεο)

Περί τους χίλιους εκπαιδευτικούς συγκεντρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη (8/10), έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, διαμαρτυρόμενοι για τις αλλαγές στο σύστημα διορισμών και ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών οργανώσεων μπήκε στο προεδρικό μέγαρο, όπου παρέδωσε στον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Αντωνίου, το υπόμνημα με αποδέκτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσα από το οποίο ζητούν την άμεση κατάθεση, όπως αναφέρουν, «δίκαιης και ολοκληρωμένης πρότασης» για το Σύστημα Διορισμών.

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία, κατά την παράδοση του υπομνήματος ο κ. Αντωνίου ανέλαβε πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες για συναντήσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι οργανώσεις θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες και από κοινού οι κάθε μία.

Την ίδια ώρα, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί», «Εργασιακή ασφάλεια, ποιοτική εκπαίδευση» και «Εσύ πέρασες εξετάσεις; Διασφάλιση εργασίας», οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το εργασιακό τους μέλλον.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η διασφάλιση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στα δημόσια σχολεία και η αξιοποίηση της εργασιακής τους εμπειρίας στο νέο σύστημα διορισμών.

ΠΟΕΔ: «Δεν ζητούμε χάρη, ζητούμε δικαιοσύνη»

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, χαρακτήρισε τη σημερινή κινητοποίηση αγώνα αξιοπρέπειας, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε έναν πίνακα.

«Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίδραση γίνεται καθήκον», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις ρυθμίσεις βρίσκονται άνθρωποι που καθημερινά στηρίζουν τους μαθητές.

«Δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για παιδιά, όταν ο ίδιος ζει μέσα στην ανασφάλεια», σημείωσε, καλώντας την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

ΟΕΛΜΕΚ: «Η πρόταση του Υπουργείου δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας»

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι στρεβλώσεις στο σύστημα διορισμών παραμένουν άλυτες εδώ και δέκα χρόνια.

«Δυστυχώς, η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου δεν αντιμετωπίζει τις βασικές μας ανησυχίες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ένα κλειστό μητρώο έκτακτων διορισμών χωρίς πραγματική προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης δεν αποτελεί ουσιαστική διασφάλιση.

Ζήτησε αναγνώριση της προϋπηρεσίας, δίκαιες μεταβατικές ρυθμίσεις και δεσμευτικές λύσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέες αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών.

ΟΛΤΕΚ: «Δεν ζητούμε κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος»

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις διεκδικούν μια δίκαιη μετάβαση στο νέο σύστημα διορισμών, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το κράτος.

«Δεν διεκδικούμε κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για το κράτος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.

Τόνισε παράλληλα την ανάγκη δίκαιης αντιμετώπισης των συμβασιούχων, των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και των αντικαταστατών που καλύπτουν καθημερινά τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η αναφορά στους αγώνες των εκπαιδευτικών

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην απεργία πριν από 63 χρόνια για τη διεκδίκηση της ισομισθίας ανδρών και γυναικών.

Υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις διαχρονικά αγωνίζονται για την ισότητα και την αξιοπρέπεια, τονίζοντας πως σήμερα είναι απαραίτητη η διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση της εργασιακής τους εμπειρίας.

Στο επίκεντρο η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται εν μέσω διαφωνιών για την επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το νέο σύστημα διορισμών.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν διασφαλίζουν επαρκώς τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ζητούν ουσιαστικό διάλογο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, έχει υποστηρίξει ότι η πρόταση ικανοποιεί τη μεγάλη πλειονότητα των αιτημάτων των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί την αυτόματη μονιμοποίηση.

Η διαφωνία παραμένει, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να επιμένουν στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα εξασφαλίζει εργασιακή προοπτική και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς.