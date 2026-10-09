Ωρολογιακή βόμβα σχολείο στον Ύψωνα: Μαθητές απομακρύνθηκαν από την τάξη λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας από τη βροχή

Η Επιτροπή επισκέφθηκε την Παρασκευή σχολεία στην επαρχία Λεμεσού. Πρώτος σταθμός ήταν το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ύψωνα, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην παρουσία του Δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου. Ακολούθησε επίσκεψη σε σχολικές μονάδες στο Όμοδος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι το σχολείο διαθέτει 13 κτισμένες και 10 λυόμενες αίθουσες. Όπως σημείωσε, παρότι πρόκειται για καινούργιο σχολείο, οι μισές αίθουσές του είναι λυόμενες. Το νηπιαγωγείο έχει δύο κτισμένες και τέσσερις λυόμενες αίθουσες.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι προχθές, μετά τη βροχή, νερό έμπαινε σε αίθουσα και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλη, καθώς υπήρχε ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Ζήτησε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες άμεση λύση για τη στεγανότητα των λυόμενων αιθουσών, τα κλιματιστικά και τον παιδότοπο, ο οποίος, όπως είπε, έχει κατασκευαστεί αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά. Έκανε επίσης λόγο για υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, Κωνσταντίνος Καρεκλάς, δήλωσε ότι η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό και τα ζητήματα ασφάλειας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στο σχολείο φοιτούν 456 παιδιά και η πληρότητά του φτάνει το 130%, είπε, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται το πρόβλημα στα διαλείμματα, ιδιαίτερα όταν βρέχει.

Ο κ. Καρεκλάς ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου και η ad hoc Συντονιστική Επιτροπή των Συνδέσμων Γονέων επτά σχολείων του Ύψωνα και του Δήμου Κουρίου επαναλαμβάνουν εδώ και τρία χρόνια τα ίδια ζητήματα. Επέκρινε τις αργές διαδικασίες και κάλεσε το κράτος να ενεργήσει άμεσα για την περιοχή.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, χαρακτήρισε το σχολείο ακόμη μία περίπτωση μονάδας που σχεδιάστηκε για μικρότερο αριθμό μαθητών και αντιμετωπίζει σοβαρό υπερπληθυσμό. Ανέφερε ότι όλα τα εργαστήρια έχουν ακυρωθεί και διερωτήθηκε πώς γίνονται τα μαθήματα. Είπε επίσης ότι χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και εξεύρεση πόρων, καθώς τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι η περιοχή αναπτύσσεται συνεχώς και ότι ο σχεδιασμός για τις σχολικές μονάδες πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Διερωτήθηκε αν η λύση είναι να γεμίσουν οι χώροι με λυόμενες αίθουσες και πρόσθεσε ότι τα προβλήματα δεν αφορούν αποκλειστικά τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είναι διαχρονικά. Ανέφερε ακόμη ότι, με τη μείωση του ορίου ηλικίας εισδοχής στο σχολείο στα τέσσερα χρόνια, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη σχολικών μονάδων και αιθουσών.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επίσκεψη στο Όμοδος, ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η Επιτροπή εξετάζει τόσο τα αστικά σχολεία όσο και εκείνα της υπαίθρου. Ανέφερε ότι θα καταγράψουν τα προβλήματα στο Όμοδος και θα πιέσουν το Υπουργείο Παιδείας για λύσεις, σημειώνοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές αυτές.

Σε ερώτηση για άλλα ζητήματα πέραν των υποδομών, ο κ. Σαββίδης διευκρίνισε ότι στο Γ΄ Δημοτικό Ύψωνα δεν υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης. Ανέφερε, ωστόσο, ότι σε άλλες σχολικές μονάδες, όπως στο Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς και στο Δημοτικό Χλώρακας, δεν υπάρχει λογοθεραπευτής. Πρόσθεσε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να ασκήσει πίεση για την επίτευξη των στόχων της.

Η κ. Βασιλείου είπε ότι χρειάζεται όραμα και ουσιαστική στήριξη των δημόσιων σχολείων, χωρίς να παρουσιάζεται μια «ρόδινη εικόνα». Τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ