Με μεγάλη επιτυχία η μουσική βραδιά «Σολίστ & Μουσικά Σύνολα» στην Πάφο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της μουσικής να απολαύσουν μια συναυλία αφιερωμένη στην καλλιτεχνική έκφραση, τη μουσική παιδεία και τη δημιουργικότητα των νέων μουσικών. Σολίστ της βραδιάς ήταν η Αθηναΐς Κλουβάτου και η Τζωρτζίνα Σκεντέρ στο βιολοντσέλο, οι οποίες συμμετείχαν σε ένα μουσικό πρόγραμμα που ανέδειξε τη σημασία της ατομικής ερμηνείας αλλά και της συνεργασίας μέσα από τη σύμπραξη με μουσικά σύνολα.

Η συναυλία αποτέλεσε μια ευκαιρία ανάδειξης του έργου της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και της συμβολής της στην καλλιέργεια νέων μουσικών ταλέντων. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων που φέρνουν τη μουσική πιο κοντά στο κοινό και ενισχύουν την πολιτιστική ζωή της Πάφου.

Την καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση της συναυλίας είχε ο Πέτρος Στυλιανού. Η διοργάνωση εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις που προάγουν τη μουσική δημιουργία και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων.

Η παρουσίαση της συναυλίας στην Πάφο ανέδειξε, μέσα από τον τίτλο «Σολίστ & Μουσικά Σύνολα», τη σημασία της μουσικής ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, επικοινωνίας και πολιτιστικής ανάπτυξης.