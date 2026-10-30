Νέα σχολή ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα: Τον Σεπτέμβριο του 2027 αναμένονται οι πρώτοι φοιτητές

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, κατά την τελετή θεμελίωσης του κτηρίου της Σχολής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κ. Ζαφείρης ανέφερε ότι το παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λάρνακα θα αξιολογηθεί στις 12 Νοεμβρίου από διεθνή επιτροπή του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της πιστοποίησής του.

Η Σχολή περιλαμβάνει το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας. Τα προγράμματα σπουδών τους διαμορφώθηκαν με τη συνδρομή Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από πανεπιστήμια όπως το Cambridge και το Oxford.

Ο πρύτανης χαρακτήρισε τη Σχολή σημαντική επένδυση της Πολιτείας στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και το μέλλον της χώρας. Όπως είπε, φιλοδοξία του ΤΕΠΑΚ είναι να εξελιχθεί σε διεθνή ακαδημαϊκό και ερευνητικό κόμβο, καθώς και σε σημείο ουσιαστικής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη βιομηχανία και την κοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης στην υπογραφή των πρώτων οκτώ Μνημονίων Συνεργασίας της Σχολής με βιομηχανικούς και οικονομικούς φορείς της Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας.

Ο κ. Ζαφείρης υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η κυβερνητική στήριξη, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα της Σχολής και η Κύπρος να αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στη Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Καρακατσάνης, χαρακτήρισε τη θεμελίωση σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιο, τη Λάρνακα και την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση. Είπε ότι σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός έργου που συζητείται, σχεδιάζεται και αποτελεί αντικείμενο κυβερνητικών δεσμεύσεων εδώ και πολλά χρόνια.

Το κτήριο θα ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζυ και θα περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και χώρους συνεργασίας για φοιτητές και επιστήμονες. Ο κ. Καρακατσάνης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που ανοίγει η Σχολή για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, μεταξύ άλλων στη ναυτιλία, τις θαλάσσιες τεχνολογίες, την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι η Σχολή προσφέρει στη νέα γενιά ευκαιρίες σπουδών και σταδιοδρομίας σε αναπτυσσόμενους επιστημονικούς κλάδους, ενώ μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου και να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιστροφής νέων επιστημόνων από το εξωτερικό. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ισχυρού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στη Λάρνακα. Ευχαρίστησε την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τις αρχές της Λάρνακας και ιδιαίτερα τον δήμαρχο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δανειοδότηση του έργου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε τον πρωτοποριακό ρόλο του ΤΕΠΑΚ στη σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Επισήμανε ότι τα προγράμματα σπουδών και η έρευνα της Σχολής ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για έρευνα και καινοτομία. Τόνισε ακόμη ότι με την ίδρυσή της η Λάρνακα αποκτά για πρώτη φορά μόνιμη παρουσία δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής, γεγονός που χαρακτήρισε σημαντική τομή στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι η Σχολή θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 4.960 τετραγωνικών μέτρων. Η κατασκευαστική σύμβαση ανέρχεται σε 10.934.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2028. Σε πλήρη ανάπτυξη αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 500 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το πρόγραμμα Θαλάσσιων Επιστημών προγραμματίζεται να αρχίσει το 2028 στις νέες εγκαταστάσεις στο Μακένζυ.

Ο κ. Βύρας γνωστοποίησε ακόμη ότι ο Δήμος προωθεί τον σχεδιασμό φοιτητικών εστιών κοντά στη Σχολή και εξετάζει πρόσθετες δυνατότητες για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών στέγασης. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάδειξη της Λάρνακας σε πανεπιστημιακή πόλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ