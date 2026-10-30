Διεθνής διάκριση για τη Δρ. Τώνια Φλέρυ Αρτέμη : Εκπροσώπησε την Κύπρο στο 66ο Annual Meeting της Society for Psychophysiological Research

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Νεάπολις η παρουσία της στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία παρουσίασης του ερευνητικού έργου που αναπτύσσεται στην Κύπρο, καθώς και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και απόψεων με ερευνητές και ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Δρ. Αρτέμη εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και την Κύπρο, παρουσιάζοντας, σε συνεργασία με τη Δρ. Γεωργία Παναγιώτου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, την ερευνητική εργασία με τίτλο «Emotion Processing and Psychophysiological Reactivity in Gambling Behaviour: Associations with Severity and Psychopathic Traits».

Όπως αναφέρεται η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής επεξεργασίας, των ψυχοφυσιολογικών αντιδράσεων και της συμπεριφοράς στον τζόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βαθμό σοβαρότητας της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, καθώς και στη σύνδεσή της με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η απονομή του Travel Award από τη Society for Psychophysiological Research στη Δρ. Αρτέμη, μια διάκριση που αναγνωρίζει την ερευνητική της δραστηριότητα και υποστηρίζει τη συμμετοχή της στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Παράλληλα, στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκε ακόμη μία ερευνητική εργασία με κυπριακή συμμετοχή, η οποία αφορά τις ψυχοφυσιολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου EXTREMA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχει ενεργά η Δρ. Τώνια Φλέρυς Αρτέμη, ενώ την παρουσίαση της συγκεκριμένης εργασίας στο συνέδριο ανέλαβε η Ρεβέκκα Χριστοδούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Society for Psychophysiological Research ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί διεθνή επιστημονικό οργανισμό στον τομέα της ψυχοφυσιολογίας.

Εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Psychophysiology και διοργανώνει ετήσιες επιστημονικές συναντήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή της Δρ. Αρτέμη στο 66ο Annual Meeting, σε συνδυασμό με την απονομή του Travel Award, αναδεικνύει τη δραστηριότητα της κυπριακής ακαδημαϊκής κοινότητας στον διεθνή ερευνητικό χώρο και ενισχύει την παρουσία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος σε ένα σημαντικό επιστημονικό πεδίο, όπως αυτό της ψυχοφυσιολογίας,καταλήγει η ανακοίνωση.