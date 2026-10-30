Σύστημα διορισμών: Τελεσίγραφο εκπαιδευτικών σε Χριστοδουλίδη- Απειλούν με νέα απεργιακά μέτρα

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, και ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοΐζου, οι οργανώσεις καταλογίζουν ευθέως στο Υπουργείο Παιδείας την ευθύνη για τη συνέχιση της αντιπαράθεσης.

Όπως αναφέρουν, μετά την αξιολόγηση της πρότασης του Υπουργείου και των μέχρι σήμερα δεδομένων, διαπιστώνουν ότι το αδιέξοδο παραμένει, εξαιτίας της άρνησης του Υπουργείου να μετακινηθεί από τις θέσεις του.

Μάλιστα, η διαφωνία των τριών οργανώσεων δεν περιορίζεται σε επιμέρους πρόνοιες της πρότασης, καθώς θέτουν ζήτημα και για τη συνολική φιλοσοφία του προτεινόμενου συστήματος διορισμών. Στην επιστολή τους ζητούν ουσιαστική επανεξέταση της προσέγγισης του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες τους και να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες για τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς.

«Κινδυνεύουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί»

Οι τρεις οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δημιουργούν συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κινδυνεύουν είτε να μείνουν χωρίς εργασία είτε να στερηθούν την προοπτική μονιμοποίησης.

Για τον λόγο αυτό ζητούν ουσιαστικό διάλογο και εξεύρεση δίκαιης λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνέπειες των προτεινόμενων αλλαγών.

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι οργανώσεις επιδιώκουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διαλόγου και συνεννόησης, ώστε να διαμορφωθεί ένα δίκαιο και λειτουργικό σύστημα διορισμών, το οποίο θα διασφαλίζει και την εργασιακή προοπτική των επηρεαζομένων.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι επιθυμούν να παρουσιάσουν αναλυτικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, επιδιώκοντας με τη δική του παρέμβαση την εξεύρεση διεξόδου.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Η επιστολή περιλαμβάνει και σαφή προειδοποίηση για την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις αναφέρουν ότι, εάν το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθήσει να παραμένει αμετακίνητο και δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση για επίλυση του ζητήματος, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των μέτρων τους.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν αποτελεί την επιθυμητή επιλογή τους, ωστόσο ενδέχεται να καταστεί αναπόφευκτη εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο κατά πόσο θα ανταποκριθεί στο αίτημα συνάντησης των τριών οργανώσεων, οι οποίες θεωρούν ότι ο διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και ζητούν την παρέμβασή του για να αρθεί.