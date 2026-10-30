Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητούν η ΠΟΕΔ, η ΟΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ, με επιστολή που απέστειλαν την Παρασκευή. Στόχος τους είναι να συζητηθεί το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση και να αναζητηθεί τρόπος άρσης του αδιεξόδου. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι, αν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν μετακινηθεί από τις θέσεις του, θα κλιμακώσουν τα μέτρα τους.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο ζητούν ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για τους διορισμούς
Φωτογραφία αρχείου
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τα μέτρα τους, αν το Υπουργείο Παιδείας δεν αλλάξει στάση για το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Όπως αναφέρουν, εξέτασαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έως τώρα, καθώς και τη φιλοσοφία και τις βασικές πρόνοιες της πρότασης του Υπουργείου για το ζήτημα. Εκτιμούν ότι το αδιέξοδο εξακολουθεί να υφίσταται, λόγω της άρνησης του Υπουργείου να αλλάξει τη στάση του.
Οι οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν εργασιακή ανασφάλεια. Όπως σημειώνουν στην επιστολή, εκατοντάδες κινδυνεύουν είτε να μείνουν χωρίς εργασία είτε να χάσουν την προοπτική μονιμοποίησής τους.
Τονίζουν ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος και δίκαιη λύση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές επιπτώσεις των αλλαγών που προτείνονται.
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο επιδιώκουν να παρουσιάσουν αναλυτικά τα δεδομένα, τις θέσεις και τις ανησυχίες τους για τη φιλοσοφία της πρότασης, καθώς και να αναζητήσουν, με την παρέμβασή του, διέξοδο από το αδιέξοδο.
Δηλώνουν ότι θέλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διαλόγου και συνεννόησης, ώστε να επιτευχθεί αποδεκτή λύση που θα διασφαλίζει ένα δίκαιο και λειτουργικό σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση και εργασιακή προοπτική για τους εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται.
Παράλληλα, θεωρούν ότι χρειάζεται ουσιαστική επανεξέταση της προσέγγισης του Υπουργείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και να αποτραπούν δυσμενείς συνέπειες για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.
Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι αν η στάση του Υπουργείου παραμείνει αμετάβλητη και δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση για την επίλυση του ζητήματος, θα αναγκαστούν να κλιμακώσουν τα μέτρα τους. Όπως διευκρινίζουν, δεν είναι αυτή η επιθυμητή επιλογή τους, αλλά μπορεί να καταστεί αναπόφευκτη αν συνεχιστεί η κατάσταση χωρίς ουσιαστική πρόοδο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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