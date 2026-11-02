Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ - Την Πέμπτη η πορεία προς το Προεδρικό

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ, η απόφαση για απεργία λήφθηκε έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες, διαβουλεύσεις και επανειλημμένες παρεμβάσεις, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων.

Οι συντεχνίες ζητούν την άμεση εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων, θέτοντας δύο βασικά αιτήματα. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για εργαζομένους αορίστου χρόνου, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας. Το δεύτερο αφορά την άμεση εργοδότηση εργαζομένων με πολυετή υπηρεσία στα προγράμματα, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην ανεργία.

Παγκύπριες συγκεντρώσεις σήμερα, πορεία την Πέμπτη

Στο πλαίσιο της απεργίας, σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονες απεργιακές συγκεντρώσεις από τις 16:00 έως τις 17:00, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) Στροβόλου, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Παραλιμνίου.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στις 15:00, με παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

«Η ευθύνη για τη συνέχιση της απεργίας βαραίνει την Κυβέρνηση»

Οι συντεχνίες καλούν την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην επίλυση των εκκρεμοτήτων, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτό εργαζόμενοι να παραμένουν για μήνες χωρίς εισόδημα και συνάδελφοί τους με πολυετή προσφορά να οδηγούνται στην ανεργία.

«Η ευθύνη για τη συνέχιση και την κλιμάκωση της απεργίας βαραίνει την Κυβέρνηση, η οποία έχει την υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση των εκκρεμοτήτων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ ζητούν την κατανόηση και την αλληλεγγύη όσων φοιτούν στα Υποστηρικτικά Προγράμματα, σημειώνοντας ότι ο αγώνας των εργαζομένων συνδέεται με την ευρύτερη αναβάθμιση των προγραμμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Τέλος, ευχαριστούν όσους έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις.