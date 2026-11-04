Σε δημόσια διαβύλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, παρά τις έντονες διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, ενώ στόχος του Υπουργείου είναι η προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου.
Υπουργειο Παιδείας: Σε διαβούλευση το πολυσυζητημένο νομοσχεδιο για το συστημα διορισμων
Παρά τις διαφωνίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί με το νομοσχέδιο για τους διορισμούς. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή παρατηρήσεων, με στόχο η πρόταση να οδηγηθεί στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου.
Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», συνοδεύεται από σχέδιο τροποποιητικών κανονισμών που αφορούν τις γραπτές εξετάσεις για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων. Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθμίζονται περιλαμβάνονται η συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις, η κατάργηση της βαθμολογικής βάσης και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμών, με βασική επιδίωξη την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Υπουργείου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις παραμένουν τεταμένες. Οι οργανώσεις έχουν εκφράσει σοβαρές ενστάσεις επί της κυβερνητικής πρότασης, με βασικό σημείο διαφωνίας τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών με πολυετή προϋπηρεσία χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις.
Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, έχει ξεκαθαρίσει ότι η μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις δεν αποτελεί επιλογή που μπορεί να προωθήσει το Υπουργείο, επικαλούμενη νομικούς περιορισμούς. Στην αναθεωρημένη πρόταση περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικού μητρώου περίπου 4.000 εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, ενώ προβλέπεται κατανομή των διορισμών σε αναλογία 50-50 μεταξύ των εκπαιδευτικών του μητρώου και των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις.
Παράλληλα, η υπουργός έχει απορρίψει τις αναφορές περί αδιεξόδου, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, έχοντας ήδη εκφράσει τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης.
Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και ενδέχεται να ενσωματωθούν αλλαγές στο νομοσχέδιο. Θα ακολουθήσει ο απαραίτητος νομοτεχνικός έλεγχος και η προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, προτού κατατεθεί στη Βουλή.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την ψήφιση της νέας νομοθεσίας πριν από τον Μάρτιο του 2027, ώστε το αναθεωρημένο σύστημα διορισμών να μπορεί να εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2027-2028.
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