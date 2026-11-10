Πέραν των 1200 παιδιών περιμένουν ακόμη την ειδική υποστήριξη - Σχεδόν δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι, εκκρεμούν αποφάσεις

Μπήκε ο Νοέμβριος, η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη στον τρίτο μήνα της και για 1.227 παιδιά εξακολουθεί να εκκρεμεί η αξιολόγηση ή και η λήψη απόφασης για ειδική εκπαιδευτική ή άλλη υποστήριξη. Πίσω από αυτό τον αριθμό βρίσκονται μαθητές των οποίων οι ανάγκες έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα σχολεία λειτουργούν εδώ και σχεδόν δύο μήνες, τα μαθήματα προχωρούν, αλλά για περισσότερα από χίλια παιδιά παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επίσημης αξιολόγησης και...