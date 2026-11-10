Μπήκε ο Νοέμβριος, η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη στον τρίτο μήνα της και για 1.227 παιδιά εξακολουθεί να εκκρεμεί η αξιολόγηση ή και η λήψη απόφασης για ειδική εκπαιδευτική ή άλλη υποστήριξη. Πίσω από αυτό τον αριθμό βρίσκονται μαθητές των οποίων οι ανάγκες έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα σχολεία λειτουργούν εδώ και σχεδόν δύο μήνες, τα μαθήματα προχωρούν, αλλά για περισσότερα από χίλια παιδιά παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επίσημης αξιολόγησης και...
Πέραν των 1200 παιδιών περιμένουν ακόμη την ειδική υποστήριξη - Σχεδόν δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι, εκκρεμούν αποφάσεις
Ένας στους 92 μαθητές, με βάση ενδεικτική σύγκριση με τον πληθυσμό των δημόσιων σχολείων, περιμένει ακόμη την ολοκλήρωση αξιολόγησης ή τη λήψη απόφασης για ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη. Στη Λευκωσία και τη Λεμεσό η διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο τρεις μήνες από την ημέρα παραπομπής του παιδιού για αξιολόγηση
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