Μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου στην έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης»

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του σχολείου η έκθεση έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες που αναφέρονται στην κατεχόμενη πατρίδα και στα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974.

Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι μαθητές γνώρισαν πτυχές της ιστορίας και της ζωής των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες ανέδειξαν τον πόνο του ξεριζωμού, αλλά και τη διαχρονική επιθυμία για επιστροφή και διατήρηση της μνήμης.

Όπως αναφέρεται η επίσκεψη αποτέλεσε για τους μαθητές ένα ουσιαστικό μάθημα ιστορικής μνήμης και εθνικής αυτογνωσίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης από τις νεότερες γενιές, οι οποίες, παρότι δεν έζησαν τα γεγονότα του 1974, καλούνται να γνωρίζουν την ιστορία και να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης γης.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, το σχολείο συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τη γνώση και τη μνήμη της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Η επίσκεψη στην έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης» υπενθύμισε, για ακόμη μία φορά, τη διαχρονική ανάγκη διατήρησης της μνήμης και της ιστορικής συνείδησης. Δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνάμε,καταλήγει η ανακοίνωση.