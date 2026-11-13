Εκδήλωση μαθητών στην Πάφο για καταδίκη ψευδοκράτους και απόδοση τιμής για Πολυτεχνείο

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στις 10:00 και ακολούθησε πορεία μέχρι το Μνημείο Μακαρίου Γ' και Αντίστασης και το Δημοτικό Μέγαρο Πάφο .

Στο χώρο έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου ομιλίες ανέγνωσαν ο πρόεδρο της ΕΣΕΜ Πάφου Χαράλαμπος Κουφού και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου Χρήστος Φωτιάδης.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου Χαράλαμπος Κουφού ανέφερε πως σήμερα θυμόμαστε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 συνέχισε., στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας , ανακηρύχθηκε μονομερώς το λεγόμενο « Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Πίσω όμως από αυτή την ημερομηνία συνέχισε, δεν υπάρχουν μόνο πολιτικά γεγονότα και ψηφίσματα .

Υπάρχουν άνθρωποι . Υπάρχουν οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους άνθρωποι που έφυγαν με την ελπίδα ότι σύντομα θα επιστρέψουν. Πρόσθεσε ακόμη πως πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες.

Πολλοί άνθρωποι δεν κατάφερν ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όμως συνέχισε, οι κατεχόμενες περιοχές δε ν είναι απλώς ονόματα στον χάρτη. Είναι οι τόποι όπου άνθρωποι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν , αγάπησαν και δημιούργησαν τις οικογένειες τους. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου ανέφερε πως η Κερύνεια, η Αμμόχωστος η Μόρφου , η Καρπασία και τα δεκάδες κατεχόμενα χωριά αποτελούν κομμάτια της κυπριακής ιστορίας και της συλλογικής μας μνήμης. Σήμερα τόνισε, « έχουμε χρέος να θυμόμαστε.

Να μην αφήσουμε τη λήθη να σβήσει τις ιστορίες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν. Να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές». Η μνήμη δεν σημαίνει μίσος, σημαίνει, όπως είπε,σεβασμό στην ιστορία, στις ζωές των ανθρώπων αι στην ανάγκη για δικαιοσύνη και ειρήνη. Γιατί η πατρίδα, τόνισε δεν είναι μόνο ένας τόπος είναι οι άνθρωποι οι αναμνήσεις , οι ρίζες και η ιστορία μας, λέγοντας πως όσο θυμόμαστε η Κύπρος δεν ξεχνά.

Εξάλλου στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου Χρήστος Φωτιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι εύκολο να λέμε ότι αγαπάμε την Κύπρο ,είναι εύκολο να υψώνουμε σημαίες να τραγουδάμε εθνικά τραγούδεια και να θυμόμαστε τις επετείους.Το πραγματικό ερώτημα όμως είπε, είναι αν γνωρίζουμε τι εκπροσωπεί αυτή η σημαία, αν γνωρίζουμε τι ιστορία κουβαλά αυτός ο τόπος και αν αντιλαμβανόμαστε το βάρος το ευθύνης που έχουμε απέναντι του. Και όσο και αν αλλάζουν οι εποχές συνέχισε, , όσο και αν μεγαλώνουν οι γενιές , υπάροχυν πράγματα που δεν πρέπει να χαθούν ποτέ.Οι ρίζες μας , η γλώσσα μας , η ιστορία μας η παράδοση μας.

Ο Χρήστος Φωτιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε πως ένας λαός που χάνει τη μνήμη του , χάνει την ιστορία του σημειώνοντας παράλληλα πως τίποτα δεν χαρίζεται κι κανένα δικαίωμα δεν πρέπει να εγκαταλείπεται. Είπε ακόμη πως « δεν θέλουμε να είμαστε η γενιά που θα παραδώσει τη διαίρεση στις επόμενες γενιές».

« Θέλουμε να είμαστε η γενιά που θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη την ιστορία , την ταυτότητα και το όραμα της επανένωσης» , συμπλήρωσε. Γιατί, όπως είπε, η πατρίδα δεν είναι απλώς ένας τόπος στον χάρτη , είναι η γή των προγόνων μας η ιστορία μας, οι άνθρωποι μας , η γλώσσα μας και οι αξίες μας».

Μπορεί είπε καταλήγοντας να γεννηθήκαμε μετά την εισβολή, μπορεί να ζήσαμε την προσφυγιά , μπορεί να μην αντικρύσαμε ποτέ τα σπίτια των προγόνων μας αλλά δεν θα επιτρέψουμε να μεγαλώσουμε χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι χρωστάμε στην πατρίδα μας» .

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου υποδέχθηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της αντικατοχικής τους πορείας. Μέσα από τις ομιλίες και τα μηνύματά τους, οι μαθητές υπενθύμισαν πως η νέα γενιά κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελπίδα για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη.

Ο κ.Ονησιφόρου εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και τη συμβολή τους στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Στην εκδήλωση υπήρχε διακριτική παρουσία μελών της ΑΔΕ Πάφου για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.