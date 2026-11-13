Μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Μήνυμα προσφοράς, αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας έστειλε το Λύκειο Κύκκου Πάφου , μέσα από μια σημαντική ενημερωτική δράση αφιερωμένη στην εθελοντική αιμοδοσία.
Λύκειο Κύκκου Πάφου: «Δίνω αίμα… Χαρίζω ζωή!»
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημέρωση από εκπροσώπους του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από την αξία και τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αίματος.
Μέσα από την ενημέρωση, οι τελειόφοιτοι μαθητές γνώρισαν τη σημασία της αιμοδοσίας και το σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελούν οι εθελοντές αιμοδότες, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών συνανθρώπων μας που χρειάζονται αίμα.
Η πρωτοβουλία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό μάθημα ζωής, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας πως μια απλή πράξη προσφοράς μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για έναν άνθρωπο.
Άλλωστε, το αίμα δεν αγοράζεται ούτε κατασκευάζεται, αλλά προσφέρεται ανιδιοτελώς από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Το σχολείο ευχαρίστησε θερμά το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για την πολύτιμη ενημέρωση και τη συμβολή του στην καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης στους νέους.
Στόχος της δράσης είναι το σημερινό μήνυμα να μετατραπεί σε αυριανή πράξη αγάπης, με τους μαθητές να αποτελέσουν τη νέα γενιά εθελοντών αιμοδοτών, μεταφέροντας στην κοινωνία το μήνυμα ότι η προσφορά αίματος είναι μια ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
Γιατί λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να χαρίσουν μια ολόκληρη ζωή!
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