Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος υποδέχθηκε την Dr Katie Gray, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Σχολής Ψυχολογίας και Κλινικών Γλωσσικών Επιστημών, με αρμοδιότητα την επιχειρησιακή ανάπτυξη (Deputy Head of School – Business Development), και την Professor Carmel Houston-Price, Καθηγήτρια Γλωσσικής και Γνωστικής Ανάπτυξης (Professor of Language & Cognitive Development) και Αναπληρώτρια Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Φόρτου (Associate Pro-Vice Chancellor – Academic Workload) του University of Reading.

Η παρουσία δύο ακαδημαϊκών με σημαντικές επιστημονικές και διοικητικές αρμοδιότητες, προστίθεται στην ανακοίνωση, προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα στην επίσκεψη, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του Καθηγητή Μάριου Αργυρίδη, Αντιπρύτανη Διασύνδεσης με την Κοινωνία και Ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE και Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, με την υποστήριξη της Πρυτανείας και την ενεργό συμμετοχή ακαδημαϊκών μελών και φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης, οι προσκεκλημένες ακαδημαϊκοί συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, γνώρισαν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και συμμετείχαν σε σειρά συναντήσεων με ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών, ακαδημαϊκών ανταλλαγών, κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και νέων μορφών εκπαιδευτικής συνεργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δύο επιστημονικές διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης, προσφέροντας στην πανεπιστημιακή κοινότητα την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα της Ψυχολογίας.

Η Dr Katie Gray παρουσίασε τη διάλεξη «Reading Faces: What Faces Tell Us—and What They Don’t», αναδεικνύοντας σύγχρονες προσεγγίσεις στην κατανόηση της ανθρώπινης αντίληψης και της επεξεργασίας πληροφοριών από τα πρόσωπα. Η Professor Carmel Houston-Price παρουσίασε τη διάλεξη «How Children Learn What to Eat: Psychology, Familiarity and the Early Environment», εστιάζοντας στους ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των διατροφικών προτιμήσεων και συμπεριφορών κατά την παιδική ηλικία.

Οι διαλέξεις αποτέλεσαν σημαντική ευκαιρία επιστημονικής ανταλλαγής, ενισχύοντας τη σύνδεση της σύγχρονης διεθνούς έρευνας με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Πέραν του επιστημονικού προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη προσωπικών και θεσμικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ακαδημαϊκών των δύο πανεπιστημίων, μέσα από δημιουργικές συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και διερεύνηση κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ενδιαφερόντων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, με τις δύο ακαδημαϊκούς να εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη θερμή φιλοξενία, την ποιότητα των συζητήσεων και τις προοπτικές συνεργασίας που αναδείχθηκαν.

Ως επόμενο βήμα, οι προτάσεις που συζητήθηκαν αναμένεται να τεθούν υπόψη της ακαδημαϊκής διοίκησης του University of Reading, με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων κοινών δράσεων. Ο Καθηγητής Μάριος Αργυρίδης, Αντιπρύτανης Διασύνδεσης με την Κοινωνία και Ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE, δήλωσε πως η « διεθνής εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. Η ιδιαίτερα επιτυχημένη επίσκεψη των συναδέλφων μας από το University of Reading επιβεβαιώνει την αξία της ουσιαστικής ακαδημαϊκής δικτύωσης και της δημιουργίας σχέσεων που μπορούν να εξελιχθούν σε μακροχρόνιες και παραγωγικές συνεργασίες». Επιδίωξή μας δεν είναι απλώς η ανάπτυξη διεθνών επαφών, αλλά η δημιουργία ουσιαστικών γεφυρών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητών και φοιτητών, μέσα από τις οποίες η ανταλλαγή γνώσης μπορεί να μετατραπεί σε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, καινοτόμου έρευνας και κοινωνικής προσφοράς, συμπλήρωσε. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες συνέχισε, «ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου μας, δημιουργούμε νέες προοπτικές για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα και θέτουμε τις βάσεις για συνεργασίες με ουσιαστικό και διαρκή αντίκτυπο».

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τον ευρύτερο στρατηγικό προσανατολισμό του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για ενίσχυση της διεθνοποίησης, της ακαδημαϊκής αριστείας και της διασύνδεσης με την κοινωνία. Παράλληλα, συνάδει με τη φιλοσοφία της ενεργού ευρωπαϊκής συνεργασίας που προωθεί το Πανεπιστήμιο μέσω της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός ανοικτού, συμπεριληπτικού και δυναμικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με διεθνή προσανατολισμό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ισχυρών διεθνών συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, καινοτόμο έρευνα, ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία της γνώσης, καταλήγει στην ανακοίνωση του το Πανεπιστήμιο.