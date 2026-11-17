Εκδήλωση ευαισθητοποίησης με αφορμή τον μήνα Movember, με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτ πραγματοποίησαν πριν λίγες ημέρες το Δημοτικό Σχολείο Πάφου Β', Δημήτρειο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων.
Εκδήλωση ευαισθητοποίησης από το Δημήτρειο Δημοτικό Σχολείο Πάφου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ουρολόγος Δρ Αγγέλος Οικονομίδης παρουσίασε ενημερωτική ομιλία προς τους πατέρες και τους παππούδες των παιδιών , αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Παράλληλα, επαγγελματίες κομμωτές προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, στηρίζοντας την προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενώ η δράση ολοκληρώθηκε με συμβολική πορεία, στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά μαζί με τους πατέρες και τους παππούδες τους.
«Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στείλαμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της φροντίδας της υγείας.Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές!» καταλήγει η ανακοίνωση.
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