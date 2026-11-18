Χωρίς να έχει γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το αναθεωρημένο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. Όπως πληροφορείται ο «Π», η υπουργός Παιδείας, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, απηύθυνε χθες νέα πρόσκληση στις τρεις οργανώσεις για συνάντηση σήμερα στις 16.00, η οποία, ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί....
Εκπαιδευτικοί: Κρίσιμη η αυριανή ημέρα
Εκπνέει σήμερα η δημόσια διαβούλευση, με τη νέα συνάντηση που επιχείρησε να συγκαλέσει η υπουργός Παιδείας να μην πραγματοποιείται. Το ΥΠΑΝ εμφανίζεται ανοιχτό σε αλλαγές στο κλειστό μητρώο, χωρίς να υποχωρεί στο ζήτημα της μονιμοποίησης, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καθορίζουν αύριο τις επόμενες κινήσεις τους
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