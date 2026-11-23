Χωρίς να δίνει συγκεκριμένες εξηγήσεις για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ από τις ισραηλινές αρχές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απαντά στις αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί την καταδίκη του από την κυπριακή Δικαιοσύνη. Στην ανακοίνωσή του, τη Δευτέρα (23/11), το Υπουργείο επικεντρώνεται στις κυβερνητικές προσπάθειες κατά του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, χωρίς να διευκρινίζει κατά πόσον υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση με τις ισραηλινές αρχές.
Φυτιρής για Αϊκούτ: Αντί απαντήσεων για την αποφυλάκιση, υπερασπίζεται τους κυβερνητικούς χειρισμούς
Χωρίς εξηγήσεις για την αποφυλάκιση Αϊκούτ από το Ισραήλ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επικαλείται την καταδίκη του στην Κύπρο και τις κυβερνητικές προσπάθειες κατά του σφετερισμού, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα για τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πραγματικό ζήτημα, που είναι ο συνεχιζόμενος σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα».
Όπως υποστηρίζει, «η σημερινή Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη έχει θέσει την καταπολέμηση του σφετερισμού στις προτεραιότητές της και αντιμετωπίζει το ζήτημα με αποφασιστικότητα, μετατρέποντας τις διαχρονικές διαπιστώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες».
Προσθέτει ότι «οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στη διερεύνηση υποθέσεων, στην ποινική δίωξη εμπλεκομένων όπου στοιχειοθετούνται αδικήματα, και στην αξιοποίηση των μηχανισμών διεθνούς δικαστικής συνεργασίας», χαρακτηρίζοντας την καταδίκη του Αϊκούτ «σημαντική εξέλιξη» και «νομικό προηγούμενο».
Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβερνητική προσπάθεια «επεκτείνεται στον εντοπισμό και, όπου προβλέπεται από τον νόμο, στη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες σφετερισμού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό», εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις.
Απαντώντας στις πολιτικές αντιδράσεις, το Υπουργείο σημειώνει ότι «μια απόφαση αποφυλάκισης από ξένο κράτος δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση της Κυπριακής Δικαιοσύνης ούτε ακυρώνει όσα έχουν επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών».
Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι «η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο».
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