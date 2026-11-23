Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία είχε ζητήσει την παρουσία ιατροδικαστή για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ωστόσο, ο λειτουργός που βρισκόταν σε υπηρεσία φέρεται να ζήτησε να του αποσταλεί φωτογραφικό υλικό από τη σκηνή και, αφού το εξέτασε, να αποφάσισε ότι δεν χρειαζόταν να μεταβεί επιτόπου.

Τους συγκεκριμένους χειρισμούς κλήθηκε να σχολιάσει ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την πρακτική αξιολόγησης ενός χώρου θανάτου εξ αποστάσεως.

«Η αυτοψία δεν μπορεί να γίνεται μέσω φωτογραφιών»

Ο κ. Ματσάκης υποστήριξε ότι η φυσική παρουσία ιατροδικαστή είναι απαραίτητη όταν οι ανακριτικές Αρχές ζητούν τη συνδρομή του στη διερεύνηση ενός θανάτου.

Όπως εξήγησε, η Αστυνομία έχει την ευθύνη της διερεύνησης και, εφόσον διαπιστώσει ότι απαιτείται ιατροδικαστική εξέταση του χώρου, ο αρμόδιος επιστήμονας οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα.

«Εάν η Αστυνομία, σε ένα περιστατικό θανάτου, θεωρήσει ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή για να τη βοηθήσει στη διερεύνηση, τότε ο ιατροδικαστής είναι υποχρεωμένος και είναι αναγκαίο να πάει να κάνει αυτοψία», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της επιτόπιας εξέτασης, επισημαίνοντας ότι τα ευρήματα από τον χώρο όπου σημειώθηκε ένας θάνατος μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποσαφήνιση των συνθηκών του.

Μάλιστα, σημείωσε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία που προκύπτουν από την αυτοψία στη σκηνή ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη αποδεικτική αξία ακόμη και από τα ευρήματα της νεκροψίας.

«Μπορεί στο τέλος η αυτοψία να μη δείξει κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί, όμως, να δείξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη διερεύνηση ενός θανάτου. Κάποτε η αυτοψία είναι πιο σημαντική και από τη νεκροψία», εξήγησε.

«Δεν γίνονται αυτοψίες διά τηλεφώνου και Viber»

Ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο ενδεχόμενο λήψης αποφάσεων αποκλειστικά με βάση φωτογραφίες ή πληροφορίες που μεταφέρονται τηλεφωνικά.

Κατά τον ίδιο, η αξιολόγηση μιας σκηνής θανάτου απαιτεί επιτόπια παρουσία και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την εξ αποστάσεως εξέταση οπτικού υλικού.

«Δεν γίνονται αυτοψίες διά τηλεφώνου, διά Viber και με φωτογραφίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα», υπογράμμισε.

Επανέλαβε ότι, από τη στιγμή που η Αστυνομία κρίνει αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή, η ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας διερεύνησης.

Αιχμές για τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο Μάριος Ματσάκης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν εδώ και χρόνια τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του σχετικά με τις αδυναμίες που εντοπίζει, δεν θεωρεί ότι έχουν προωθηθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

«Τα προβλήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας είναι διαχρονικά. Εγώ τα λέω και τα είπα τόσες πολλές φορές, που δεν ξέρω πλέον αν τα λαμβάνει κανένας υπόψη. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν γίνεται τίποτα», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία ότι και το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να προκαλέσει πρόσκαιρες αντιδράσεις, χωρίς αυτές να μεταφραστούν σε ουσιαστικές αλλαγές.

«Αυτό το περιστατικό θα συζητηθεί για δύο, τρεις, τέσσερις μέρες και μετά θα ξεχαστεί μέχρι το επόμενο. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Τι να κάνουμε, ζούμε στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.