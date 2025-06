Παν. Νεάπολις Πάφος: Η Νομική Επιστήμη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου, επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Η Νομική Επιστήμη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αλλά και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω zoom, αντανακλώντας τον ίδιο τον θεματικό της πυρήνα: τη σύγκλιση τεχνολογίας και δικαίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό τη διοργάνωση των Προγραμμάτων Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος (LLB και LLM στο «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο» που προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Reading), του Τμήματος Πληροφορικής και του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

Κατά τη διάρκεια θα αναλυθούν οι πολλαπλές προκλήσεις και οι προοπτικές που αναδύονται για τη νομική επιστήμη στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το τοπίο της δικαιοσύνης και της νομικής πράξης, δημιουργώντας νέες ρυθμιστικές ανάγκες, ηθικά ερωτήματα και καινοτόμες εφαρμογές. Επιστήμονες, νομικοί και επαγγελματίες θα ανταλλάξουν απόψεις και θα φωτίσουν πτυχές του διαλόγου για το μέλλον της νομικής επιστήμης.

Ως ομιλητές θα συμμετάσχουν η Άννα Λίζα Κυπριανού, δικηγόρος στην Michael Kyprianou & Co LLC και συντονίστρια προγραμμάτων του University of Reading στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ο Σάββας Σαββίδης, δικηγόρος και Managing Partner στην Michael Kyprianou & Co LLC, καθώς και ο Σάββας Χατζηχριστοφής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον σχετικό σύνδεσμο: https://bit.ly/4nnyf3x

Σημαντική σημείωση για Δικηγόρους: Με την εγγραφή μέσω του επίσημου portal του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα χορηγηθούν δύο (2) Πιστωτικές Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD). Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Συλλόγου, και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (και όχι ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ).