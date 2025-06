Το Παν. Νεάπολις Πάφος συνυπογράφει τη Συμφωνία Σύμπραξης της EMERGE – Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στην επίσημη τελετή έναρξης της νέας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE – Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement, η οποία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω διασυνοριακής συνεργασίας, κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων της Ευρώπης.

Τη Συμφωνία Σύμπραξης (Consortium Agreement) υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Λεπτός, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, και του Καθηγητή Colin Fitzpatrick, Αντιπροέδρου του Συντονιστή Ιδρύματος University of Limerick, που ηγείται της Συμμαχίας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης τελετής που φιλοξενήθηκε στην Irish World Academy of Music and Dance, σηματοδοτώντας μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για τη διεθνή πορεία του Ιδρύματος.

Η Πανεπιστημιακή Συμμαχία EMERGE, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεντρώνει εννέα πανεπιστήμια από οκτώ κράτη μέλη της Ε.Ε.: το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (Κύπρος), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα), το University of Limerick (Ιρλανδία – συντονιστής), το Universidade da Coruña (Ισπανία), το Université Rennes 2 (Γαλλία), το Université Bretagne Sud (Γαλλία), το University of Inland Norway (Νορβηγία), το Univerzita Mateja Bela (Σλοβακία) και το Europa-Universität Flensburg (Γερμανία). Στόχος της Συμμαχίας είναι η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, μέσω κοινών τίτλων σπουδών, ενισχυμένης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην EMERGE ενισχύει τη δέσμευσή του σε θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες όπως η ένταξη, η βιωσιμότητα, η πολιτισμική ποικιλομορφία και η πρόσβαση στην ποιότητα ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Παράλληλα, ενδυναμώνει την παρουσία του σε ευρωπαϊκά δίκτυα και του επιτρέπει να προσφέρει στους φοιτητές του νέες δυνατότητες σπουδών και συμμετοχής σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα με διεθνή προοπτική, ενισχύοντας τη συνολική εξωστρέφεια του Ιδρύματος.