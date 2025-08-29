Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παιδεία

Κάμερες σε 35 σχολεία, φρουροί σε σχεδόν 200

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνεχίζεται η εγκατάσταση καμερών σε σχολεία υψηλού κινδύνου, την ώρα που οι νυχτερινοί φρουροί ασφαλείας ετοιμάζονται να πάρουν θέση ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς υπό τον φόβο του φαινομένου της «πίντας»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας να τρέχουν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά με το κτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Ένα από τα ζητήματα που κάθε Σεπτέμβρη τα τελευταία χρόνια απασχολεί το υπουργείο είναι το φαινομένου της «πίντας», όπου μαθητές της Γ΄ λυκείου κυρίως, συνηθίζουν να ξενυχτούν στα σχολεία τους το βράδυ πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στις ποηγούμενες χρονιές είχαν σημειωθεί έκτροπα και βανδαλισμοί σχολικών ...

Tags

ΣΧΟΛΕΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

