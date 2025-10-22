Πάρτι φοροδιαφυγής στο Μακένζι δείχνει έκθεση της Ελεγκτικής - Ζητούνται μέτρα

Η νέα ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) για τον έλεγχο έντεκα επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης στην παραλία Μακένζι από το Τμήμα Φορολογίας, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα φοροδιαφυγής που παρατίθενται στην έκθεση για τον έλεγχο του ΤΦ (η έκθεση δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο), επιβεβαιώνουν ότι οι φορολογικές Αρχές χρειάζονται και καλύτερη οργάνωση και περισσότερα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη συστηματική φοροδιαφυγή.

Στο μέτωπο της οργάνωσης, η εκκαθάριση δηλώσεων εισοδήματος παλαιότερων ετών έχει φτάσει μέχρι και το τελευταίο υποβληθέν φορολογικό έτος 2023. Παράλληλα, οι εκστρατείες συμμόρφωσης αποδίδουν. Τη διμηνία Ιούλιος-Αύγουστος 2025 συνεχίστηκαν οι επιτόπιοι έλεγχοι για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στην απόκτηση κατοικίας και κινήθηκε η διαδικασία ανάκτησης ΦΠΑ περίπου €20 εκατ. Ωστόσο, το Τμήμα Φορολογίας ζητεί περισσότερα νομικά εργαλεία, τα οποία και του παρέχονται μέσω της προτεινόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Στα νομοσχέδια περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για απαγόρευση της καταβολής ενοικίου με μετρητά για ποσά άνω των €500 και εισάγεται για πρώτη φορά το μέτρο της σφράγισης καταστημάτων σε επιχειρήσεις που κατ' εξακολούθηση που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία, δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβή τιμολόγια και αποδείξεις σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συναλλαγές, δεν εκδίδουν τιμολόγιο ή απόδειξη για συναλλαγή αξίας άνω των €500 και για παρεμπόδιση φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής κατά των εξουσιοδοτημένων λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας. Επίσης, προβλέπεται δέσμευση μετοχών για οφειλόμενο φόρο άνω των €3.000 για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερών, επίδοση κατηγορητηρίου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και μεταβίβαση ακινήτου προς όφελος της Δημοκρατίας έναντι των οφειλών αυτών.

«Με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων σε σχέση με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει το Τμήμα Φορολογίας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε στοχευμένους ελέγχους στη βάση αξιολόγησης κινδύνου ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών φορολογικών εσόδων για το κράτος». αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στη σύνοψη της έκθεσης. «Παράλληλα», προσθέτει, «η επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στο ΤΦ ώστε να μπορέσει με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα να εφαρμόσει τον νόμο και να πατάξει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φοροδιαφυγή».

Η περίπτωση Μακένζι

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις έντεκα επιχειρήσεις στην παραλία Μακένζι περιγράφουν κακές πρακτικές στους φορολογικούς ελέγχους έως το 2023 και συστηματική προσπάθεια απόκρυψης εισοδημάτων. Στο κάδρο μπαίνουν και εμφανίσεις γνωστών τραγουδιστών από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε κέντρα αναψυχής διοργανώθηκε το 2022–2023 μεγάλος αριθμός συναυλιών γνωστών καλλιτεχνών του εξωτερικού χωρίς να εντοπιστούν αντίστοιχες αποδόσεις φόρου καλλιτεχνών ή/και ΦΠΑ. Για συγκεκριμένο υποστατικό («Εταιρεία Β») στο οποίο διοργανώθηκαν τουλάχιστον οκτώ εκδηλώσεις, δεν εντοπίστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία τα αντίστοιχα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, καταγράφηκε ανομοιομορφία και ελλιπής επικαιροποίηση επαρχιακών μητρώων εκδηλώσεων ενώ, δεν υφίσταται ροή πληροφόρησης προς το ΤΦ, κατά παράβαση του Διατάγματος ΦΠΑ 2019 (Κ.Δ.Π. 427/2019), της γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 27/2020 και της εγκυκλίου ΦΠΑ 241. Το κενό πληροφόρησης αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ: