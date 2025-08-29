«Δεν είναι συνδικαλιστικά αιτήματα, είναι όροι λειτουργίας»: Τι λένε οι διευθυντές για την αποχή από την ενημέρωση του ΥΠΑΝ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, όπως τονίζουν, τοποθετούνται δημόσια οι διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης, εξηγώντας γιατί αποφάσισαν να απέχουν από την καθιερωμένη συνάντηση ενημέρωσης που είχε καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΔΜΕΚ), που υπάγεται στην ΟΕΛΜΕΚ, ξεκαθαρίζει ότι η αποχή αποτέλεσε ομόφωνη απόφαση και ερμηνεύεται ως συμβολική αντίδραση στα σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των σχολείων. «Τα προβλήματα αυτά καταγράφονταν και τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο έγιναν πολύ πιο έντονα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026», υπογραμμίζουν οι διευθυντές.

Κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η υποστελέχωση. Οι διευθυντές επισημαίνουν ότι «δεν είναι αποδεκτό να ξεκινά μια χρονιά με ελλιπείς διευθυντικές ομάδες ή με μαζικές μετακινήσεις του γραμματειακού προσωπικού την τελευταία στιγμή». Η ορθή στελέχωση των γραμματειών και των διευθυντικών ομάδων, όπως αναφέρουν, δεν αποτελεί συνδικαλιστικό αίτημα, αλλά «βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων».

Απαντώντας στην ανακοίνωση του Υπουργείου, οι διευθυντές απορρίπτουν τον όρο «παραπληροφόρηση». «Τα γεγονότα είναι σαφή: οι ελλείψεις υπάρχουν, είναι διαχρονικές, πολυσυζητημένες, καταγεγραμμένες με στοιχεία και επηρεάζουν την καθημερινή διοίκηση των σχολείων», σημειώνει ο ΣΕΔΜΕΚ, υπενθυμίζοντας ότι και το ίδιο το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη των προβλημάτων χωρίς όμως να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι οι διευθυντές υπηρετούν με ευθύνη το δημόσιο σχολείο και κάθε τους πράξη στοχεύει στην ενίσχυσή του. «Ως Σύνδεσμος επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο», αναφέρεται, αλλά με έμφαση προστίθεται ότι «ζητήματα που αφορούν στην υποστελέχωση απαιτούν πλέον άμεσες λύσεις».

Κλείνοντας, οι διευθυντές επαναλαμβάνουν ότι παραμένουν στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για διάλογο, μαζί και μέσω της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ αλλά θέτουν ως προϋπόθεση «συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρακτικά μέτρα» που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου σχολείου.