Κατεβάζει ρολά λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού

Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της λειτουργίας της από σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, επικαλούμενη σοβαρή υποστελέχωση στα τμήματά της.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, μόλις 4 επιμελήτριες, 5 εργάτες και 1 επιστάτης κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν 25 σχολικές μονάδες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ομαλή λειτουργία της Εφορείας. Παράλληλα, καταγράφεται έλλειψη υγειονομικού επόπτη.

Η Σχολική Εφορεία τονίζει ότι οι επανειλημμένες εκκλήσεις και επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας δεν είχαν αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να φτάσουν, όπως αναφέρουν, στο «απροχώρητο».

Καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες για επίλυση του προβλήματος στελέχωσης, καθώς, όπως σημειώνεται, τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία 25 σχολικών μονάδων και η εξυπηρέτηση χιλιάδων μαθητών και γονέων στη Δυτική Λεμεσό.

Μέχρι τότε, η αναστολή λειτουργίας παραμένει σε ισχύ.