eΔΕΑ: Τεχνικό πρόβλημα στο Αρχείο Πληθυσμού επηρεάζει το νέο σύστημα του ΥΠΑΝ - Τι λέει το Υφ. Καινοτομίας

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει ότι λόγω «απομονωμένου τεχνικού προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Πληθυσμού», επηρεάζεται η λειτουργία υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας που παρέχονται μέσω του νέου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής (eΔΕΑ).

Το Υφυπουργείο διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των επηρεαζόμενων υπηρεσιών και απολογείται για την ταλαιπωρία.

