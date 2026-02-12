Εστίες ΤΕΠΑΚ στο «Βερεγγάρια»: Από Σεπτέμβρη μπαίνουν οι πρώτοι «ένοικοι»

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εγκατασταθούν οι πρώτοι φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις φοιτητικές εστίες στο «Βερεγγάρια», με 150 κλίνες να παραδίδονται φέτος και τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις 500 τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με το οξύ στεγαστικό πρόβλημα και τα αυξημένα ενοίκια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Λεμεσό.

Το γεγονός γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2026 στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής από τον πρύτανη του ιδρύματος, Παναγιώτη Ζαφείρη, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες και τα αναπτυξιακά του σχέδια. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται σε €126,2 εκατ., περιλαμβάνοντας λειτουργικές δαπάνες, φοιτητική μέριμνα και κονδύλια για υποδομές και αναπτυξιακά έργα.

Ενοίκια εκτός ελέγχου

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, με τα ενοίκια να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Βουλευτές επισήμαναν ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις φοιτητών που, παρότι εξασφάλισαν θέση στο πανεπιστήμιο, επέλεξαν τελικά να μην φοιτήσουν λόγω του υψηλού κόστους στέγασης, ενώ έγιναν αναφορές και σε νέους που προτίμησαν πανεπιστήμια στο εξωτερικό.

Τι κάνει το ΤΕΠΑΚ

Από πλευράς ΤΕΠΑΚ ο πρύτανης αναγνώρισε ότι το στεγαστικό πρόβλημα στη Λεμεσό είναι ιδιαίτερα έντονο, σημειώνοντας ότι μέσα σε πέντε χρόνια ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε σημαντικά. Όπως ανέφερε, το 2020 το ΤΕΠΑΚ αριθμούσε περίπου 2.000 φοιτητές, ενώ σήμερα προσεγγίζει τους 3.000, εκ των οποίων περίπου 500 φοιτούν στη Σχολή στην Πάφο. Στη Λεμεσό, το πανεπιστήμιο προχώρησε σε επιχορήγηση ενοικίου για 270 φοιτητές, με €250 τον μήνα για δέκα μήνες, μέσω κονδυλίου του προϋπολογισμού του.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΤΕΠΑΚ συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, με την κάλυψη των αναγκών να γίνεται προς το παρόν με υφιστάμενες δυνάμεις

Παράλληλα, αξιοποιούνται 200 φοιτητικές εστίες από την Αρχιεπισκοπή, ενώ με την παράδοση των εστιών στο «Βερεγγάρια» ο συνολικός αριθμός κλινών θα ανέλθει στις 500. Σε ό,τι αφορά την Πάφο λειτουργούν 200 φοιτητικές εστίες, με τον πρύτανη να σημειώνει ότι δεν υπάρχει φοιτητής που να αιτήθηκε στέγασης και να μην εξασφάλισε θέση. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, μετά και την ολοκλήρωση των εστιών στο Βερεγγάρια, περίπου 1.000 φοιτητές –δηλαδή γύρω στο 30% του φοιτητικού πληθυσμού του ΤΕΠΑΚ– θα διαμένουν είτε σε εστίες είτε σε κατοικίες με επιχορηγημένο ενοίκιο.

Ανάπτυξη με προβλήματα

Πέραν της φοιτητικής στέγης, η συζήτηση του προϋπολογισμού ανέδειξε και τα ευρύτερα αναπτυξιακά σχέδια του ΤΕΠΑΚ, τα οποία στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό σε δανεισμό. Όπως αναφέρθηκε, το πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει δάνειο ύψους €125 εκατ. για αναπτυξιακές δαπάνες που αφορούν κτηριακές υποδομές και φοιτητικές εστίες, καθώς και ξεχωριστό δάνειο για την ανέγερση κτηρίου πολυμέσων, με στόχο την προκήρυξη προσφορών μέχρι το τέλος του έτους.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ΤΕΠΑΚ συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αναφέρθηκε, νέα προγράμματα σπουδών λειτουργούν χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού, με την κάλυψη των αναγκών να γίνεται προς το παρόν με υφιστάμενες δυνάμεις. Παράλληλα, καταγράφονται κενά τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο διοικητικό σκέλος.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στα νέα προγράμματα σπουδών, όπως Εργοθεραπεία και Επιστήμη Δεδομένων, ενώ καταγράφεται ενδιαφέρον και για επισιτιστικά προγράμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ποσοστό 80%–85% των αποφοίτων εργοδοτείται εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τον μέσο μισθό να ανέρχεται στα €1.400, ενώ όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση.

Στη Λάρνακα από το 2027

Σε ό,τι αφορά τη Σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα αναφέρθηκε ότι πρώτο αναμένεται να λειτουργήσει το 2027 το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ το Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας μετατίθεται χρονικά για το 2028. Όπως εξηγήθηκε, η καθυστέρηση του δεύτερου τμήματος οφείλεται κυρίως σε κτηριακά ζητήματα και ανάγκες υποδομών αλλά και στον απαιτούμενο σχεδιασμό ώστε η λειτουργία του να γίνει με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και το αναγκαίο ακαδημαϊκό προσωπικό.