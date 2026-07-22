Λύματα «θόλωσαν» την παραλία της Τίμης – Έντονες αντιδράσεις λουομένων (φώτο)

Κατόπιν παραπόνων λουομένων σχετικά με την εμφάνιση λυμάτων στην παραλία Τίμης, πραγματοποιήθηκε επιτόπια καταγραφή του περιστατικού, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή από τον αντιδήμαρχο Τίμης Γιώργο Πολυκάρπου.

Σύμφωνα με τις αναφορές που υποβλήθηκαν, παρατηρήθηκε παρουσία λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους λουόμενους σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφαλή χρήση της παραλίας.

Οι λουόμενοι ζήτησαν από την αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει άμεσα το ζήτημα, να διερευνήσει τα πιθανά αίτια της εμφάνισης των λυμάτων, να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους της ποιότητας των υδάτων και, εφόσον απαιτείται, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Σημειώνεται πως η παραλία βρίσκεται στην περιοχή της Τίμης της επαρχίας Πάφου.

Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από τον οικισμό, είναι προσβάσιμη από χωματόδρομο, διαθέτει ρηχά, κρυστάλλινα νερά και είναι ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία.Τα νερά της είναι πάντα παγωμένα.