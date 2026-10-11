Βροχές και καταιγίδες από σήμερα, με σκόνη στην ατμόσφαιρα – Τι αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Σήμερα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση τη Δευτέρα και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.