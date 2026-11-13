Ερωτήματα για το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης του ΔΗΣΥ με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία θέτει ο Γιώργος Παμπορίδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενος στον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αιχμές Παμπορίδη για συνεργασίες Αβέρωφ με Volt και Άμεση Δημοκρατία - Περιοδεύει στην Πάφο με Ανθούση και Ιωαννίδη στο πλάι του
Θέτει ερωτήματα προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τις επαφές με τους δύο πολιτικούς χώρους και ζητά να διευκρινιστεί σε ποιες αρχές και συγκλίσεις βασίζονται
Ο κ. Παμπορίδης, ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα του κόμματος του για την υποψηφιότητα στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές το 2028 απέναντι στον κ. Νεοφύτου, αναφέρει ότι διακρίνει προσπάθεια να καλλιεργηθεί, σε αυτό το πρώιμο στάδιο, εικόνα συνεννόησης με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν πράγματι επαφές με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία, καθώς και σε ποιες αρχές ή πολιτικές συγκλίσεις στηρίζονται.
Όπως υπογραμμίζει, οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για τη διακυβέρνηση της χώρας με άλλο κόμμα, ακόμη και με πολιτικά όμορο χώρο, θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και οράματα.
«Για εμένα οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για την διακυβέρνηση του τόπου με άλλο κόμμα (ακόμα και όμορο) οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες αλλά και κοινά οράματα. Για εσάς;», καταλήγει στην ανάρτησή του.
Διακρίνω αγαπητέ μου @AverofCY ότι επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης με κάποιους πολιτικούς χώρους σε αυτό το πρώιμο στάδιο και διερωτώμαι επί ποιας βάσης στηρίζονται αυτές οι συνεννοήσεις και δηλώσεις. Πράγματι υπάρχει @VoltCyprus και @AmesiDemocraCY κάποια επαφή και αν ναι επί ποιών αρχών ή συγκλίσεων εδράζεται; Για εμένα οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για την διακυβέρνηση του τόπου με άλλο κόμμα (ακόμα και όμορο) οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες αλλά και κοινά οράματα. Για εσάς;— George Pamboridis (@GPamboridis) November 13, 2026
Την ίδια ώρα, ο κ. Παμπορίδης, όπως μοιράστηκε σε άλλη ανάρτηση του, βρίσκεται για διήμερη περιοδεία στην Πάφο, μαζί με την Αναστασία Ανθούση και τον Μιχάλη Ιωαννίδη.
Διήμερη περιοδεία στην όμορφη Πάφο. Είμαστε δυό, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς! #Πάμε https://t.co/XOwNoUpR0x— George Pamboridis (@GPamboridis) November 13, 2026
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