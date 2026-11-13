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Αιχμές Παμπορίδη για συνεργασίες Αβέρωφ με Volt και Άμεση Δημοκρατία - Περιοδεύει στην Πάφο με Ανθούση και Ιωαννίδη στο πλάι του

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Θέτει ερωτήματα προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τις επαφές με τους δύο πολιτικούς χώρους και ζητά να διευκρινιστεί σε ποιες αρχές και συγκλίσεις βασίζονται

Ερωτήματα για το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης του ΔΗΣΥ με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία θέτει ο Γιώργος Παμπορίδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενος στον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο κ. Παμπορίδης, ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα του κόμματος του για την υποψηφιότητα στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές το 2028 απέναντι στον κ. Νεοφύτου, αναφέρει ότι διακρίνει προσπάθεια να καλλιεργηθεί, σε αυτό το πρώιμο στάδιο, εικόνα συνεννόησης με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν πράγματι επαφές με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία, καθώς και σε ποιες αρχές ή πολιτικές συγκλίσεις στηρίζονται.

Όπως υπογραμμίζει, οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για τη διακυβέρνηση της χώρας με άλλο κόμμα, ακόμη και με πολιτικά όμορο χώρο, θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και οράματα.

«Για εμένα οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για την διακυβέρνηση του τόπου με άλλο κόμμα (ακόμα και όμορο) οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες αλλά και κοινά οράματα. Για εσάς;», καταλήγει στην ανάρτησή του.

 

Την ίδια ώρα, ο κ. Παμπορίδης, όπως μοιράστηκε σε άλλη ανάρτηση του, βρίσκεται για διήμερη περιοδεία στην Πάφο, μαζί με την Αναστασία Ανθούση και τον Μιχάλη Ιωαννίδη.

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