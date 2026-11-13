Ο Καρούσος δεν επιλέγει δημόσια Αβέρωφ ή Παμπορίδη: «Όποιος κι αν εκλεγεί, θα τον στηρίξω» - Προειδοποιεί για ρήγμα στον ΔΗΣΥ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η διασφάλιση της ενότητας αποτελεί ιδιαίτερη ευθύνη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας της 28ης Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε, για πρώτη φορά η επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα γίνει από τη βάση του κόμματος, αντί από το Ανώτατο Συμβούλιο, όπως συνέβαινε προηγουμένως.

«Το πιο σημαντικό είναι, το βράδυ που θα έχουμε το αποτέλεσμα, να είμαστε όλοι ενωμένοι για να στηρίξουμε τον υποψήφιο που θα εκλεγεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσωπικά θα στηρίξει με τον ίδιο τρόπο όποιον από τους δύο υποψηφίους επιλεγεί.

Δεν θα τοποθετηθεί υπέρ υποψηφίου

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι, παρά την αρχική του πρόθεση να εκφράσει δημόσια την προτίμησή του μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να μην το πράξει.

Εξήγησε ότι αρχικά είχε υπερασπιστεί στα συλλογικά όργανα το δικαίωμα των στελεχών να τοποθετούνται, ωστόσο, έπειτα από αξιολόγηση και συζητήσεις με την υπόλοιπη ηγεσία, κατέληξε ότι το συμφέρον του κόμματος επιβάλλει τη διατήρηση χαμηλών τόνων.

«Εάν εμείς, που βρισκόμαστε στην ηγεσία, δεν το πράξουμε, τότε πώς θα το πράξουν οι υπόλοιποι;», διερωτήθηκε, διευκρινίζοντας ότι η τοποθέτησή του δεν αφορά τα απλά μέλη του κόμματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, εφόσον προσκληθεί, θα παραστεί σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και των δύο υποψηφίων, ενώ υπενθύμισε ότι είχε εκφράσει προθυμία να υπογράψει και για τις δύο υποψηφιότητες, εάν υπήρχε σχετική ανάγκη.

«Δεν επιβλήθηκε απαγόρευση δηλώσεων»

Αναφερόμενος στη συζήτηση περί περιορισμού των δημόσιων τοποθετήσεων, ο κ. Καρούσος διευκρίνισε ότι δεν επιβλήθηκε υποχρεωτική απαγόρευση δηλώσεων, αλλά διατυπώθηκε σχετική σύσταση.

Όπως είπε, ο ίδιος είχε διαφωνήσει με την επιβολή οποιουδήποτε υποχρεωτικού περιορισμού, ωστόσο σέβεται την άποψη που επικράτησε στο Εκτελεστικό Γραφείο και θα κινηθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ερωτηθείς για την ανάρτηση του Γιώργου Παμπορίδη, απέφυγε να τη σχολιάσει, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να «ρίξει λάδι στη φωτιά».

«Ο καθένας κρίνεται από τις ενέργειές του και τις πράξεις του», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Προειδοποίηση για εσωκομματικό ρήγμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών που παρουσιάζουν την προσωπική τους επιλογή ως μονόδρομο.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, όσοι επιλέγουν να εκφράσουν δημόσια την προτίμησή τους, θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν τον υποψήφιο που θα αναδείξει η βάση, ανεξάρτητα από το προσωπικό τους κριτήριο.

Υποστήριξε ότι δηλώσεις που αφήνουν υπονοούμενα πως δεν θα στηριχθεί ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος δεν συνάδουν με το κλίμα ενότητας, το καταστατικό και τη φιλοσοφία της διαδικασίας, ενώ τις χαρακτήρισε ασέβεια προς τα μέλη που θα ψηφίσουν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δημόσια ταύτιση ανώτατων στελεχών με συγκεκριμένες υποψηφιότητες μπορεί να οδηγήσει σε προκλητικές τοποθετήσεις και να ενισχύσει την εσωστρέφεια.

«Ο κόσμος επιβάλλει τον υποψήφιο και όχι εμείς»

Ο κ. Καρούσος υποστήριξε ότι η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου από τη βάση διαφοροποιεί ουσιαστικά τις προεδρικές εκλογές του 2028 από εκείνες του 2023.

Όπως εξήγησε, στο παρελθόν η επιλογή γινόταν από το Ανώτατο Συμβούλιο, ενώ πλέον τα μέλη θα αποφασίσουν ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα.

«Ο κόσμος μας επιβάλλει τον υποψήφιο που θέλει και όχι εμείς στον κόσμο μας», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα προσδώσει ισχυρή εντολή στον υποψήφιο που θα εκλεγεί.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να προχωρήσει ενωμένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας ότι «ένας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν είναι δύο ή τρία κομμάτια».

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Καρούσου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ 13-11-2026