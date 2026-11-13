«Μαρία, σε παρακαλώ φύγε»: Μαθητές παρέσυραν με πλακάτ δημοσιογράφο που κάλυπτε ζωντανά την πορεία της ΕΦΕΝ – Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η δημοσιογράφος του Omega Channel, Μαρία Πολυκάρπου, μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις. Καθώς οι διαδηλωτές πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν, το πλήθος την παρέσυρε με τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσε, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος να βρεθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην πορεία.

Κατά τη στιγμή του περιστατικού η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ενημέρωση Τώρα» φοβούμενη για την κατάσταση της συναδέλφου ακούγεται να της λέει «Μαρία σε παρακαλώ φύγε», ενώ όταν τη ρώτησε εάν οι διαδηλωτές είχαν αντιληφθεί την παρουσία της, η δημοσιογράφος απάντησε καταφατικά.

Ευτυχώς η δημοσιογράφος δεν τραυματίστηκε σωματικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκονταν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία παρακολουθούσαν την κινητοποίηση.

Σημαίες και συνθήματα

Όσο για τη φύση της πορείας, οι συμμετέχοντες στην πορεία κρατούσαν ελληνικές και βυζαντινές σημαίες, καθώς και πανό και πλακάτ με συνθήματα και εικόνες του Χριστού.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν διάφορα συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το «Τούρκοι θα πεθάνετε σε χώμα ελληνικό».