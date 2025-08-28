Πυρκαγιά Λεμεσού: Ο Δρ Νικόλας Ηλιάδης για την αποκατάσταση της καμένης περιοχής (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Για την αποκατάσταση και αναγέννηση τής περιοχής που κάηκε από την πυρκαγιά στην ημιορεινή Λεμεσό (23/7/2025) μίλησε στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Δρ Νικόλας Ηλιάδης, ανώτερος ερευνητής στην Μονάδα Διατήρησης της Φύσης στο Πανεπιστήμιο Frederick. O κ. Ηλιάδης, διδάκτορας στη Δασική Οικολογία και τη Δασική Επιστήμη, αναφέρθηκε και στην πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος, καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνει χρόνο με τον χρόνο την επικινδυνότητα και τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών.

Πλήγμα στη βιοποικιλότητα

Ο κ. Ηλιάδης εξήγησε ότι η πυρκαγιά στη Λεμεσό έκαψε ένα μωσαϊκό από εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις, χαμηλή βλάστηση και αλσύλλια, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Υπογράμμισε δε ότι υπάρχει ανάγκη για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες περιοχές, αμέσως, ώστε να προστατευτεί το ελάχιστο διαθέσιμο έδαφος και να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα. Προειδοποίησε επίσης για καταστροφικές παρεμβάσεις από ιδιώτες, όπως υλοτομία και αποσυναρμολόγηση ξερολιθιών.

Επιστροφή στη γη

Σύμφωνα με τον Δρα Ηλιάδη, η αποκατάσταση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στη φυσική αναγέννηση. «Η εγκατάλειψη της υπαίθρου οδηγεί σε καταστροφές και πυρκαγιές. Εάν δεν επιστρέψουμε στη γη, δεν θα ανακάμψει ποτέ αυτή η περιοχή» συμπλήρωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να γίνει αποκατάσταση της περιοχής μόνον με αμπελώνες, διότι υπάρχουν κίνδυνοι από την μονοκαλλιέργεια. «Χρειαζόμαστε εταιρογένεια στο τοπίο, με διαφορετικά είδη καλλιεργειών, ώστε να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία και να στηριχθεί η βιοποικιλότητα» πρόσθεσε.

Χρόνος αποκατάστασης

Στην ερώτηση για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της περιοχής, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Αν την αφήσουμε στη φύση, θα χρειαστούν έως και 80 χρόνια. Αν, όμως, ενεργοποιήσουμε και τον πρωτογενή τομέα με στρατηγικό σχεδιασμό και κατάλληλα κίνητρα, μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα».

Να μην γίνουμε θεατές

Τέλος, ο ακαδημαϊκός ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των πυρκαγιών, αλλά και της υπαίθρου συνολικά, διότι η κλιματική κρίση θα φέρνει όλο και πιο δύσκολες, στη διαχείριση, πυρκαγιές, οι οποίες θα ξεσπούν πλέον συχνότερα. «Η πυρκαγιά είναι η νέα μας πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο – είναι κρίση. Και αν δεν δράσουμε άμεσα, θα γίνουμε όλοι θεατές μιας μόνιμης καταστροφής» κατέληξε.

Ακούστε τον Δρα Νικόλα Ηλιάδη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» η οποία μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

Ο Δρ Νικόλας Ηλιάδης, ανώτερος ερευνητής στην Μονάδα Διατήρησης της Φύσης στο Πανεπιστήμιο Frederick.