Ένωση Δήμων Κύπρου: «Κατάφωρη αδικία» ο φόρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων

Την έντονη και ξεκάθαρη διαφωνία της με την απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων εκφράζει η Ένωση Δήμων Κύπρου, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη αδικία» εις βάρος των τοπικών αρχών και των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις που κατατέθηκαν, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια απόφαση που μεταφέρει το κόστος μιας διαχρονικής κρατικής αποτυχίας στους Δήμους και, τελικά, στα νοικοκυριά. Όπως επισημαίνεται, οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τον περιορισμό της ταφής αποβλήτων ήταν γνωστοί εδώ και χρόνια, ωστόσο η καθυστέρηση στην ανάπτυξη υποδομών, οι λανθασμένοι χειρισμοί και η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού οδήγησαν σε κυρώσεις, το βάρος των οποίων καλούνται τώρα να επωμιστούν οι πολίτες.

Η Ένωση Δήμων υπογραμμίζει ότι στηρίζει την περιβαλλοντική προστασία, την ανακύκλωση και τη μετάβαση σε βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σημειώνοντας όμως πως η «πράσινη μετάβαση» οφείλει να είναι δίκαιη και να βασίζεται στην κρατική ευθύνη και τον σωστό σχεδιασμό. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο εφαρμογής του φόρου και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση για τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Κατάφωρη αδικία να πληρώνουν οι πολίτες τις αστοχίες του κράτους

Έντονη διαφωνία της Ένωσης Δήμων με την επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκφράζει την έντονη και ξεκάθαρη διαφωνία της με την απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων.

Παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια απόφαση που ουσιαστικά μεταφέρει το κόστος μιας διαχρονικής κρατικής αποτυχίας στους Δήμους και στους πολίτες.

Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για περιορισμό της ταφής αποβλήτων ήταν γνωστοί εδώ και χρόνια. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, οι λανθασμένοι χειρισμοί και η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού οδήγησαν σε κυρώσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι δίκαιο το τίμημα αυτών των αστοχιών να μετακυλίεται σήμερα στα νοικοκυριά.

Η αναφορά ότι η επιβάρυνση ανά νοικοκυριό θα είναι περιορισμένη δεν αναιρεί την ουσία: πρόκειται για νέο φόρο που επιβάλλεται επειδή το κράτος δεν κατάφερε διαχρονικά να διαχειριστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των αποβλήτων.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου στηρίζει απόλυτα την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης. Ωστόσο, η πράσινη μετάβαση οφείλει να είναι δίκαιη και να βασίζεται σε έγκαιρο σχεδιασμό και κρατική ευθύνη, όχι σε νέες επιβαρύνσεις για τους πολίτες.

Καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο εφαρμογής και να διασφαλίσει στην πράξη ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη μετακύλιση κόστους στις τοπικές κοινωνίες.

Ένωση Δήμων Κύπρου

18 Φεβρουαρίου 2026