«Σπάει» το φράγμα των €2 το πετρέλαιο κίνησης – Νέο ιστορικό υψηλό στα €2,126

Η χαμηλότερη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης ήταν €1,939 το λίτρο, σε πρατήριο στην επαρχία Αμμοχώστου. Η μέση τιμή παγκύπρια διαμορφώθηκε στα €2,024.

Για την αμόλυβδη 95, η ακριβότερη τιμή καταγράφηκε στην επαρχία Πάφου, στα €1,819 το λίτρο, και η φθηνότερη στην επαρχία Αμμοχώστου, στα €1,669. Η μέση τιμή ήταν €1,752.

Στην αμόλυβδη 98, η υψηλότερη τιμή ήταν €1,999 το λίτρο στην επαρχία Πάφου και η χαμηλότερη €1,738 στη Λευκωσία. Η μέση τιμή παγκύπρια ανήλθε στα €1,807.

Πηγή: ΚΥΠΕ