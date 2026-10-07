Στα €2,126 το λίτρο έφθασε την Τετάρτη η ακριβότερη τιμή πώλησης πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Η τιμή καταγράφηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Λεμεσό, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ.
«Σπάει» το φράγμα των €2 το πετρέλαιο κίνησης – Νέο ιστορικό υψηλό στα €2,126
Η ακριβότερη τιμή πώλησης πετρελαίου κίνησης παγκύπρια καταγράφηκε την Τετάρτη, ενώ η μέση τιμή ανήλθε στα €2,024 το λίτρο.
Η χαμηλότερη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης ήταν €1,939 το λίτρο, σε πρατήριο στην επαρχία Αμμοχώστου. Η μέση τιμή παγκύπρια διαμορφώθηκε στα €2,024.
Για την αμόλυβδη 95, η ακριβότερη τιμή καταγράφηκε στην επαρχία Πάφου, στα €1,819 το λίτρο, και η φθηνότερη στην επαρχία Αμμοχώστου, στα €1,669. Η μέση τιμή ήταν €1,752.
Στην αμόλυβδη 98, η υψηλότερη τιμή ήταν €1,999 το λίτρο στην επαρχία Πάφου και η χαμηλότερη €1,738 στη Λευκωσία. Η μέση τιμή παγκύπρια ανήλθε στα €1,807.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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