Το ιδιόκτητο τερματικό του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, εγκαινιάζεται την Τρίτη. Το έργο, αξίας πέραν των 60 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτει επτά δεξαμενές συνολικής αποθηκευτικής δυνατότητας 173.000 μετρικών τόνων και προορίζεται για τη διατήρηση των στρατηγικών αποθεμάτων υγρών καυσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Βασιλικό: Εγκαινιάζεται την Τρίτη το τερματικό στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων - Κόστισε πέραν των €60 εκατ.
Το έργο, αξίας πέραν των 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει επτά δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 173.000 μετρικών τόνων για τα στρατηγικά αποθέματα υγρών καυσίμων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΔΑΠ, την τελετή θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Δημήτρης Σπαρσής, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν από την επίσημη τελετή εγκαινίων.
Ο Οργανισμός χαρακτηρίζει το τερματικό υποδομή εθνικής σημασίας για την αποθήκευση και διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων υγρών καυσίμων. Αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία της Φάσης Α, με τις επτά δεξαμενές, ενισχύουν τις δυνατότητές του να εκπληρώνει την αποστολή του και συνδέονται άμεσα με τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.
Όπως σημειώνει ο ΚΟΔΑΠ, η υποδομή ενισχύει την άμεση ανταπόκρισή του σε περιόδους κρίσης και συμβάλλει στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Δημοκρατίας. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθοριστικό ορόσημο για τον Οργανισμό.
Το τερματικό διαθέτει τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές λειτουργίας και πυρασφάλειας. Η κατασκευή του έγινε δυνατή μέσα από τη συνεργασία κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικού τομέα, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η εκδήλωση είναι κλειστή για το κοινό και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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