Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΔΑΠ, την τελετή θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Δημήτρης Σπαρσής, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν από την επίσημη τελετή εγκαινίων.

Ο Οργανισμός χαρακτηρίζει το τερματικό υποδομή εθνικής σημασίας για την αποθήκευση και διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων υγρών καυσίμων. Αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία της Φάσης Α, με τις επτά δεξαμενές, ενισχύουν τις δυνατότητές του να εκπληρώνει την αποστολή του και συνδέονται άμεσα με τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως σημειώνει ο ΚΟΔΑΠ, η υποδομή ενισχύει την άμεση ανταπόκρισή του σε περιόδους κρίσης και συμβάλλει στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Δημοκρατίας. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθοριστικό ορόσημο για τον Οργανισμό.

Το τερματικό διαθέτει τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές λειτουργίας και πυρασφάλειας. Η κατασκευή του έγινε δυνατή μέσα από τη συνεργασία κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικού τομέα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εκδήλωση είναι κλειστή για το κοινό και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ