Οι έρευνες του Abeille Marengo θα ενισχύσουν τον τεχνικό σχεδιασμό του GSI, λέει ο ΑΔΜΗΕ

Σε ανακοίνωσή τους, ο ΑΔΜΗΕ και η GSI αναφέρουν ότι οι αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Κύπρου εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, οι έρευνες αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ