Πρόσθετα στοιχεία για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αναμένεται να προσφέρουν οι έρευνες του πλοίου Abeille Marengo, σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και την Great Sea Interconnector Α.Ε. (GSI).
Οι έρευνες του Abeille Marengo θα ενισχύσουν τον τεχνικό σχεδιασμό του GSI, λέει ο ΑΔΜΗΕ
Οι έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής Κρήτης-Κύπρου θα προσφέρουν πρόσθετα δεδομένα για τον σχεδιασμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Σε ανακοίνωσή τους, ο ΑΔΜΗΕ και η GSI αναφέρουν ότι οι αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Κύπρου εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.
Όπως σημειώνεται, οι έρευνες αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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