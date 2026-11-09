Μάκης Κεραυνός: Άμεσες λύσεις από την ΕΕ για το υψηλό κόστος ενέργειας

Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε επίσης ότι χρειάζονται επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως είπε, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ευρωπαϊκή οικονομία, οι πολίτες και τα νοικοκυριά εξακολουθούν να επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Αυτό, πρόσθεσε, συνδέεται με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την οικονομία και την κοινωνία.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τα μέτρα στήριξης των πολιτών και των νοικοκυριών θα πρέπει να συνεχιστούν, με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και τήρηση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

«Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευρωπαϊκή ηγεσία, να βγουν έξω από το κουτί και να βρούμε λύσεις ευφάνταστες και άμεσες», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι απαιτούνται επενδύσεις στα δίκτυα διοχέτευσης ενέργειας και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να υπάρξουν άμεσες μειώσεις στο ενεργειακό κόστος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ECOFIN τη Δευτέρα περιλαμβανόταν, σε δημόσια συνεδρίαση, η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την επικαιροποίηση των κανόνων φορολόγησης του καπνού στην ΕΕ. Οι υπουργοί Οικονομικών αναμενόταν επίσης να εγκρίνουν την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την Ιταλία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, την προώθηση του ψηφιακού ευρώ, την καινοτομία στα συστήματα πληρωμών χονδρικής των κεντρικών τραπεζών και θέματα της Τραπεζικής Ένωσης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης η 24η ακρόαση της προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ενώ οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες δραστηριότητες του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, συζήτησαν και τη χρηματοδότηση της άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ